«След, сплетенный бисером…» — выставка прикладного искусства памяти Айталины Хабаровой

В Якутском музее открылась выставка памяти народного мастера Республики Саха (Якутия) Айталины Федоровны Хабаровской

3 августа, в Якутском музее им. Ем. Ярославского открылась семейная выставка Волковых «След, сплетенный бисером…», в честь памяти народного мастера Республики Саха (Якутия) Айталины Федоровны Хабаровской.

В народном прикладном искусстве отразились не только представления народа о красоте, но и их мировоззрение, сохранившее религиозно-мифологическую основу. Преемственность поколений мастеров даёт богатый материал для изучения уклада жизни самого народа, его традиций и верований. Изменения в декоративно-прикладном искусстве, продиктованные течением времени, расширяют картину познания мира человеком.

На выставке помимо ее работ из фондов музея, также представлены работы семьи Волковых, родственников Айталины Хабаровской.

Организаторами выставки являются Управление культуры МР «Среднеколымский улус (район)», АУ Республиканский Дом народного творчества и социально-культурных технологийи Якутский музей им. Ем. Ярославского.

Выставка будет работать до 13 августа.