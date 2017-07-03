«След, оставленный на земле»: Выставка отца и сына Куприяновых откроется в Якутске

Всего два дня, с 5 по 7 июля, в актовом зале Национального художественного музея РС(Я) будет идти выставки «След, оставленный на земле…».

Экспозицию по праву можно назвать династийной: на выставке представлено творчество отца — Куприянова Петра Георгиевича, народного художника, и сына – Куприянова Владимира Петровича, заслуженного художника РФ, профессора кафедры «Живопись, графика и скульптура» Академии архитектуры и искусства Южного Федерального Университета (Ростов-на-Дону). Выставка посвящена 85-летию регулярного судоходства на Колыме и 80-летию поселка Зырянка.

Петр Георгиевич Куприянов родился 27 января 1911 года в деревне Кораблинки Михайловского уезда, Горностаевской волости Рязанской губернии в большой семье. В 1925 году закончил художественные курсы в г. Москва. 20 февраля 1934 года 23-летним юношей, по ложному обвинению за рисунок, якобы осуждающий существующую власть, был сослан этапом на Колыму…. Где и начинается его история жизни человека-творца, бесконечно влюбленного в суровую Колыму и Север. В 1936 году, в числе расконвоированных ссыльных, Петр Георгиевич в качестве техника-конструктора КРУДС принимал участие в экспедиции по освоению верховьев Колымы. Один из первых жителей поселка Зырянка. Долгое время работал инженером технического отдела Колымо-Индигирского речного пароходства. Из Зырянки с семьей выехал в 1968 году на постоянное место жительство в г. Ленинград (Санкт-Петербург).

В 1987 году был приглашен на празднование 50-летия поселка Зырянка как бывший инженер Колымского речного пароходства и старожил поселка. Он привез в дар Зырянскому музею свои картины колымских пейзажей, выполненные им по памяти. Петр Георгиевич скончался в Санкт-Петербурге в 2004 году. Верхнеколымчане являются наследниками исторических фотографий и картин 30-х, 40-х, 50-х и 60-х годов о колымском крае, оставленных Петром Куприяновым.

На вернисаже представлены также и произведения сына – заслуженного художника Российской Федерации, профессора кафедры «Живопись, графика и скульптура» Академии архитектуры и искусства Южного Федерального Университета г. Ростов-на-Дону Куприянова Владимира Петровича.

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