Сквозь дождь и ветер якутяне исполнили свой гражданский долг

Несмотря на то, что в ряде районов республики 9 сентября установилась холодная ветреная, дождливая погода, население активно участвовало в выборах.

Председатель ТИК Усть-Алданского улуса Иннокентий Сергеев рассказал, что население проявило большой интерес к выборам: «Так как прошедшие выборы стали самыми масштабными в политической жизни республики за последние десятилетия, жители улуса проявили к ней большой интерес. С самого утра люди начали активно приходить на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за тех или иных кандидатов. Выборы прошли в штатном режиме, без нарушений и жалоб».