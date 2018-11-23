Скульптор Романов публично рекомендовал на пост гендиректора НХМ…

22 ноября в Национальном художественном музее открылась выставка «Арт Миры Тимофея Степанова». В эти дни общественность отмечает 75-летие со дня рождения народного художника Якутии.

Его муза и супруга Нина САННИКОВА последние годы живет в Геленджике, так что семья была представлена дочерью Айталиной СТЕПАНОВОЙ и ее дочерями.

Открытие знаковой выставки почтили как ВИП-персоны из мира политики и искусства, так и бунтари – друзья и соратники художника. И эти разные два мира столкнулись друг с другом на церемонии открытия выставки, хотя подобные мероприятия обычно бывают очень спокойными, чтоб не сказать скучными.

Конечно, большинство выступлений были протокольными. Профильный вице-премьер правительства республики Ольга БАЛАБКИНА, министр культуры и духовного развития Юрий КУПРИЯНОВ – приветственные адреса, выступления, букеты, в общем, классика жанра.

Несколько выбился из протокола Александр КИМ-КИМЭН, председатель Конституционного суда республики, обычно тщательно соблюдающий церемониал. Он все время путал имя художника, называя Тимофея Андреевича Степанова – Степаном Андреевичем. В конце концов, избегая смеха зала, Александр Николаевич стал называть его «наш человек». Как дотошно подсчитал композитор и продюсер Валерий ШАДРИН, Ким-Кимэн перепутал имя художника 7 раз за одно выступление. Председатель Конституционного суда отметил заслуги Нина Егоровны Санниковой в пропаганде творчества «нашего человека».

С любовью и гордостью вспоминал своего друга профессор, исследователь олонхо, земляк Василий ИЛЛАРИОНОВ. Он отметил, что творчество Тимофея Степанова не сразу было принято в обществе. В то время профессора дважды пригласил на съемки оператор Семен ЕРМОЛАЕВ, и они общими усилиями помогали творчеству художника пробить путь к умам и сердцам людей. Василий Васильевич поставил наследников Тимофея Степанова в пример, что они не мешают пропагандировать его искусство. Тогда как найти общий язык с наследниками Платона Ойунского очень сложно.

Сунтарские не были бы сунтарскими, если бы символично не застолбили знаковую личность, мол, он наш! Это сделали профессор Василий Илларионов и аксакал якутской политики Климент ИВАНОВ. Климент Егорович вспоминал их малую родину – Кундэйэ, братьев и сестер художника. Отметил, что его племенник Андрей КОРЯКИН ряд лет возглавлял «Полярные авиалинии», то есть этот род и в наше время дает лидеров в разных отраслях народного хозяйства.

Поэт и оппозиционный журналист Иван НИКОЛАЕВ – УХХАН продекламировал свои горячие стихи, написанные им давно и посвященные Тимофею Степанову. Они были друзьями, Уххан всячески поддерживал художника на его тернистом пути.

«Увы, лучшие мои статьи о Тимофее не сохранились», — сетует Уххан.

Генеральный директор Национального художественного музея Ася ГАБЫШЕВА напомнила, что они вместе работали более двадцати лет. И она впервые видела, чтобы люди со слезами на глазах стояли в 50-градусный мороз в очереди в музей. Тогда музей располагался в небольшом приспособленном помещении по ул. Хабарова.

«Он был одиноким человеком, угрюмым даже. И позже, обретя семью, изменился», — вспомнила Ася Львовна пожар, случившийся в мастерской, когда маленькая Айта прибежала к отцу через весь город.

— Он никогда не был угрюмым. Он был простым человеком, добродушным, скромным, — не согласился Афанасий РОМАНОВ, известный скульптор, председатель Творческого Союза художников. Его выступление по накалу страстей стало кульминацией вечера.

— Я помню скандальное собрание Союза художников республики в конце 80-х, в музее по Хабарова. Тогда большинство собравшихся осудили Тимофея Степанова и проголосовали за то, что он не художник. Я тогда один из немногих пошел против течения. Сегодня эти люди будут говорить, как ценят творчество этого художника, — забросил булыжник в огород тогдашних авторитетов в искусстве Афанасий Афанасьевич.

Заканчивая выступление, Афанасий Романов заявил: «Предлагаю рекомендовать на пост генерального директора Национального художественного музея Айталину Тимофеевну!»

Надо полагать, дочь художника и сама удивилась этому кадровому предложению.

Публика зашепталась: «Он выступает против коррупции».

Конечно, многомиллионные финансовые махинации, случившиеся в НХМ, нанесли определенный урон репутации храма искусства и его руководства.

Вскоре выступила искусствовед Зинаида ИВАНОВА-УНАРОВА, которая притушила огонь страстей: «Я была на том собрании в конце 80-ых. Никто не говорил, что Тимофей Степанов «не художник». У талантливых художников не бывает все гладко. Наоборот, надо гордиться, что были споры, перехлест мнений».

Так же Зинаида Ивановна пояснила слушателям, что в республике существуют два образования: Союз художников, который ныне возглавляет Василий АМЫДАЕВ и Творческий Союз художников, от имени которого выступил его председатель Афанасий Романов.

«Это не мы предлагаем сменить генерального директора НХМ, не наш Союз художников. И вообще, решение будут принимать в других цехах», — заявила Зинаида Ивановна.

Конечно, известный искусствовед говорила и о творчестве Тимофея Степанова. Она отметила вклад Платона ОЙУНСКОГО в сохранение героического эпоса, «когда он написан, он всем доступен». А уж когда эпос предстает в картинах, он понятен всем и каждому, на международном языке. Так что вклад Степанова в признание олонхо ЮНЕСКО, огромен.

С анализом творчества художника выступила искусствовед Людмила ПОДПРУГИНА.

В том числе, она отметила: «После того, как олонхо признали нематериальным шедевром человечества многие стали утверждать, что это они были первыми пропагандистами олонхо в изобразительном искусстве. Неправда! Первым был Тимофей Андреевич».

Вероятно, все, кто вспоминали в этот вечер Тимофея Степанова, были правы. Разные люди воспринимали его по-разному. Но бесспорно одно, что только героически сильный духом человек мог создать подобные картины.

— В последние годы часто экспонируются «Миры Олонхо», поэтому на этот раз мы решили выставить те картины, которые редко видит публика, — сообщила SakhaLife Айталина Степанова.

Выставка «Арт миры Тимофея Степанова» открыта в НХМ и будет работать до 13 января. Почитателям его таланта стоит сходить, потому что творчество этого художника экспонируется редко, большая часть его картин хранятся в квартире его дочери, занимая самую большую комнату. И кто знает, сколько еще они выдержат в неприспособленном помещении – при жарком, сухом воздухе обычной городской квартиры?