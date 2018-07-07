Скромный министр

SakhaLife сообщал о сенсации — впервые в истории Якутии и Дальневосточного федерального округа выполнены одновременно четыре сложнейшие операции:

1 )Пересадка сердца;

2 )Пересадка печени;

3) Пересадка почек двум разным больным.

С одного донора — четырем реципиентам!

Пересадка сердца сделана впервые в истории Якутии и ДВФО, но другие кадаверные операции уже поставлены на поток еще с 2016 года.

Внимательные читатели SakhaLife обратили внимание, что на фото среди хирургов, ассистентов и медсестер запечатлен и министр здравоохранения Михаил ОХЛОПКОВ. Но в поименном списке четырех бригад медиков, проводивших операции, его нет. SakhaLife обратился за разъяснениями в пресс-службу министерства здравоохранения.

— Михаил Егорович скромный, он был против упоминания его имени. Но все эти события – череда операций, а они проходят не одновременно, сначала изымаются органы, и в последнюю очередь сердце, и далее пересадка рецепиентам, происходили под непосредственным контролем министерства здравоохранения и лично министра здравоохранения Охлопкова Михаила Егоровича. Разумеется, и вся подготовка тоже шла под его личным контролем.

6 июля 2018 года, благодаря энтузиазму руководителей двух ведущих медицинских учреждений, командой врачей Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины и Республиканской больницы №2 –Центр Экстренной медицинской помощи, под руководством кардиохирурга Петра Ивановича ЗАХАРОВА, выполнили успешную пересадку сердца и других органов, которые выполняли разные бригады.