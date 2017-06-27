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Культура & Образование
27 июня 2017, 11:41
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«Скрипка Севера» соберёт лучших музыкантов в Якутске!

С 26 июня по 3 июля в Якутске, на базе Высшей школы музыки РС (Я) пройдет VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера».

В эти дни у музыкантов из разных стран и регионов России в возрасте от 8 до 23 лет будет возможность состязаться в творческом соревновании на самом северном конкурсе в мире, пообщаться со сверстниками из других стран и регионов России, познакомиться с удивительной природой Севера и гостеприимством якутского народа и увезти звания и памятные призы, а если повезет и Гран-при конкурса.

В последнее время Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера» завоевывает все больший авторитет в мире. В последнем V МЮКСС в 2013 году приняли участие скрипачи из 10 стран, многих регионов России, Москвы и Санкт-Петербурга.

Международное жюри конкурса традиционно будет возглавлять народный артист СССР, профессор Московской государственной консерватории Эдуард Давидович Грач.

Открытие конкурса пройдет 27 июня, в 18-00 в концертном зале Высшей школы музыки.

Подробная программа конкурса на сайте Высшей школы музыки vschoolmus.ru

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Источник: Пресс – центр Высшей школы музыки РС (Я)
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