Скоро состоится арт-фестиваль «Якутск — сердце добра» 

Ежегодный благотворительный фестиваль соберет самых творческих и самых добрых, отзывчивых людей в одном месте. В этом году, 5 августа, на площади Орджоникидзе по-настоящему застучит «сердце добра».

Различные художники, артисты, фотографы, музыканты и все представители арт-профессий соберутся, чтобы выставить свои работы и вырученные средства передать на лечение 9-летнему Ивану Кущ, которому срочно требуется операция. Каждый житель города сможет принять участие в данном фестивале и внести свой вклад в здоровое будущее маленького Ивана.

Фестиваль проводится 5 августа с 16.00 до 20.00 ч. В городе Якутске на площади Орджоникидзе.

Учредители Фестиваля: Ювелирная фирма «Киэргэ», Благотворительный фонд «Харысхал», Окружная администрация города Якутска.

Порядок проведения Фестиваля:

Участники Фестиваля направляют заявки по адресу: г. Якутск, пр. Ленина 9/2, Ювелирный дом «Киэргэ», либо на электронный адрес: kierge@yandex.ru и по телефону +7-914-239-6333

Регистрация участников: с 15:00 ч.

Начало фестиваля: 16:00 ч.

Начало культурной программы: 17:00 ч.

Организаторы обеспечивают участников: столами, местом для выставки работ, стендами.