Скоро: пресс-конференция по итогам победы в Италии якутской балерины

В четверг, 20 апреля на втором этаже Якутского хореографического колледжа имени А.и Н.Посельских состоится пресс-конференция, посвященная участию и победы студентки Анастасии Платоновой в итальянском городе Сполето.

Она стала лауреатом Второй премии и обладателем серебряной медали XXVI Международного конкурса артистов балета и хореографов.

Анастасия Платонова – впервые в истории якутского балетного искусства, первая ласточка, которая получила СЕРЕБРО за границей.

Будут продемонстрированы 3 видеозаписи 3 туров с ее участием на этом конкурсе.

Начало: 12-00.

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Справка:

Данный конкурс проводился под патронажем Министерства культуры Итальянской Республики, Мэрии города Сполето, Всемирной ассоциации международных конкурсов артистов балета.

Этот конкурс входит в десятку самых престижных и сложнейших конкурсов артистов балета в мире.

На этом юбилейном конкурсе прибыли больше 200 юных дарований со всего мира.

Из России было очень мало участников.

Якутию представляли Анастасия Платонова и директор ЯХК имени Посельских, заслуженная артистка РС(Я), аспирантка Московской академии хореографии (3 год обучения) Дария Ивановна Дмитриева.

Было 3 сложнейших тура, наша Анастасия Платонова сумела выдержать все конкурсные напряженные баталии, наконец, когда компетентное международное жюри объявило результаты, многие талантливые участники просто «слетели», а Настя, уроженка пригородного поселка Табага, просто расплакалась от счастья и волнения, что она получила серебряную медаль.

А на балетном Гала-концерте, по решению жюри Анастасия Платонова закрывала своим выступлением в партии Лауренсии весь XXVI международный конкурс артистов балета в Сполето.

Анастасия Платонова – до этого итальянского конкурса становилась неоднократно лауреатом и дипломантом Всероссийских и Международных балетных конкурсов, проводимых в России.

Ее дарование высоко оценили великие мэтры балета Юрий Григорович, Николай Цискаридзе.

Я считаю, что участие и крупная победа на этом конкурсе Анастасии Платоновой – результат ее уникального таланта и фанатической работоспособности, и коллективного труда и вклада всех преподавателей Якутского хореографического колледжа имени А.и Н. Посельских во главе директором Дарией Дмитриевой!