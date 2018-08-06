Уже в эту пятницу состоится кастинг самого долгожданного шоу лета 😱😍 — конкурса красоты «Мисс Бикини Якутия 2018» 👑 . 👑 Впервые конкурс красоты будет проходить в формате реалити-шоу , республика будет наблюдать за девушками на протяжении всей подготовки к финалу. 👑 Если ты красива , амбициозна и мечтаешь стать известной — непременно прими участие в кастинге 👑 Финалисток ждут незабываемые 3 недели: съёмки , фотосессии , тренировки в спортзале , йога , отдых в спа, эксклюзивные мастер-классы и ценные призы. Приходи , и , возможно, именно ты станешь новой королевой 👑 и получишь право представить нашу республику на международном конкурсе красоты «Miss Eurasia» . Кастинг состоится 10 августа в 19:00 в клубе «Ремикс» Авиационная 2/2 , справки по телефону: +7 (962) 738-64-30 и Директ @miss_bikini_ykt Также не забываем заливать свои фото с хэштегом #мисс_бикини_якутия_2018 😊👑
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Скоро: «Мисс Бикини Якутия 2018»!
Источник: На правах рекламы.
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