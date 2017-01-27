Скоро лицензированный конкурс «Миссис Якутия» — 2017!

Звездный стилист — имиджмейкер Василий АФАНАСЬЕВ запускает новый проект в Якутии!

Все наверно знают и наслышаны про конкурс «Миссис Якутия», в котором практически нет ограничений, участвовать могут все желающие женщины – и замужние, и матери.

Последний конкурс был организован в далёком 2009 году и после этого он заглох… Но, благодаря Василию, в этом году конкурс возрождается!



«Я подписал официальный контракт с дирекцией конкурса Миссис Россия и Mrs. International на право проведения в нашем регионе отборочного тура. Сейчас я нахожусь в Москве, и мы подытоживаем последние пункты нашего договора. Кастинг состоится в феврале, а сам конкурс в марте. Так что красавицы, ждите!»- подытожил Василий.



Красотки-матери и семейные, у вас появился реальный шанс стать главной Миссис и возможность представить Якутию на Российском уровне!

Готовьтесь к самому грандиозному событию в вашей жизни.

Источник: Георгий ПРОТАСОВ, @svetsky_yakutsk