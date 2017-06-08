Скоро — Биржа контактов «Сделано в Якутии. Покупай свое!»

C 9 по 11 июня Центр поддержки предпринимательства РС (Я) приглашает на Биржу контактов «Сделано в Якутии. Покупай свое!»

С 9 по 11 июня Центр поддержки предпринимательства Республики Саха (Якутия) приглашает всех желающих на Биржу контактов «Сделано в Якутии. Покупай свое!»

Мероприятие проводится в целях продвижения местных производителей сувенирной продукции для налаживания деловых контактов.

Вас ждут специальные предложения от производителей и выставка-продажа сувенирной продукции.

Время проведения: 9-10 июня с 11:00 – 18:00, 11 июня с 11:00-15:00

Место проведения: г. Якутск, площадь Орджоникидзе.

Справки по телефонам 42-22-14, 89142347492

ПОДДЕРЖИМ МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО!!!