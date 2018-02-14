Скончался Тарас Десяткин

В Якутске на 90 году жизни скончался основатель объединения «Якутзолото» Тарас Десяткин, сообщил телеканалу Якутия 24″ один из знакомых покойного.

«Тараса Гавриловича не стало сегодня в 18.30 после продолжительной болезни», — сказал собеседник телеканала.

О дате прощания и похорон будет известно позднее.

СПРАВКА:

Тарас Десяткин родился 26 апреля 1928 года в селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района.

Десяткин Тарас Гаврилович – Герой Социалистического труда, заслуженный металлург РСФСР, заслуженный горняк ЯАССР. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами шахтерской Славы I, II, III степеней. Почетный гражданин РС (Я), г. Якутска и Мегино – Кангаласского улуса.

Десяткин внес большой личный вклад в развитие Республики Саха (Якутия). Как видный общественный и государственный деятель был членом Верховного Совета ЯАССР нескольких созывов, был делегатом XXV съезда КПСС и XIX партийной конференции ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета ЯАССР VII VIII IX X XI созывов, народным депутатом Верховного Совета Я-С. ССР XII созыва.

Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета республики, был делегатом XXV съезда КПСС.

Награды и звания

Медаль «Серп и молот» (1976 год)

Два ордена Ленина (1971; 1976)

Орден Октябрьской Революции (1983)

Два ордена Трудового Красного Знамени (1969; 1981)

Медали

Знак «Шахтёрская слава» 1-й, 2-й и 3-й степени

Заслуженный горняк Якутской АССР (1974)

Заслуженный металлург РСФСР (1988)

Почётный гражданин Алданского района

Почётный гражданин Мегино-Кангаласского улуса (1998)

Почётный гражданин Республики Саха (Якутия) (1998)

Почётный гражданин Томпонского района (2003)

Почётный гражданин города Якутска (2013)