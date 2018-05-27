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Общество
27 мая 2018, 9:05
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Скончался советский политический деятель Якутии

Не стало ветерана сельского хозяйства, кавалера ордена Трудового красного знамени, ордена Ленина, заслуженного работника сельского хозяйства РФ Семена Жиркова. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Якутии.

Семен Гаврильевич родом из Таттинского улуса. Он долгое время трудился в сельском хозяйстве Якутии — руководил полвека колхозом, совхозом им. Петра Алексеева Таттинского улуса. Семен Жирков известен как чуткий начальник-аграрник, который ввел немало новшеств.

Семена Жирков избирался членом бюро райкома партии, депутатом райсовета, он был избран также депутатом Верховного Совета ЯАССР, заместителем Председателя Верховного Совета Якутской АССР. С.Г. Жирков был избран депутатом XXIII съезда партии.

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики выразило соболезнования родным и близким Семена Жиркова.

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Источник: http://ysia.ru/obshhestvo/skonchalsya-veteran-selskogo-hozyajstva-yakutii-semen-zhirkov/
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