Скончался известный якутский ученый

Светлая память о безвременно ушедшем 28 апреля 2017 г. от нас муже, отце, дедушке, друге, коллеге, талантливом геологе и прекрасном человеке Николае Николаевиче Алексееве навсегда останется в наших сердцах.

Гражданская панихида состоится 2 мая с 13:00 ч. в траурном зале по адресу: ул. Стадухина, 81. Контактный телефон: +7(924) 661-01-46

БИОГРАФИЯ

Алексеева Николая Николаевича

Николай Николаевич Алексеев родился 15 апреля 1941 г. в с. Хадан Сунтарского района. Закончил школу в Нюрбе. В 1966 окончил Московский государственный университет по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».

После успешного завершения учебы в МГУ начал свою трудовую деятельность в Институте геологических наук ЯФ СО АН СССР в должности лаборанта. Прошел традиционный многолетний путь ученого, работая на должностях от лаборанта до ведущего научного сотрудника лаборатории геологии нефтяных и газовых месторождений Институте проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук, где он успешно работал до последнего времени.

В период работы в этом институте он занимался вопросами геологии и нефтегазоносности Вилюйской синеклизы, специализируясь главным образом в области литологии и верхнепалеозойских отложений Вилюйской синеклизы и прилегающей части Предверхоянского краевого прогиба.

В дальнейшем круг его научных изысканий существенно расширялся. Николай Николаевич принимал активное участие в выполнении таких крупных в истории геологических исследований Сибири как «Атлас тектонических карт и опорных профилей Сибири и «Геодинамическая карта Якутии».

Н.Н. Алексеевым в 1991 г. успешно защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Литолого-формационные комплексы позднепалеозойско-мезозойского нефтегазоносного бассейна».

Им в соавторстве с другими учеными разработаны Энергетическая стратегия Якутии до 2030 года и методологии использования топливно-энергетического баланса при прогнозировании развития энергетического комплекса республики с учетом развития энергетической кооперации России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона и степени поэтапного участия регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока в формировании энергетических центров востока РФ.

Николай Николаевич Алексеев своим научным трудом внес крупный вклад в открытие многих месторождений нефти и газа, и создания крупной сырьевой базы для развития в Якутии нефтяной и газовой промышленности.

Н.Н. Алексеев принимал активное участие в деятельности научно-технического совета Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) по вопросам промышленности, являлся членом Общественного совета при Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия). Кроме того, являлся членом Общего собрания научных сотрудников ЯНЦ в качестве представителя от ИПНГ СО РАН.

За время работы Н.Н. Алексеев неоднократно был отмечен грамотами, благодарностями от руководства. Так, в 2007 году за вклад в развитие экономической науки Республики Саха (Якутия) был награжден Почетной грамотой АН РС (Я), в 2009 году за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие отечественной науки, успешное содействие в организации научных исследований – Почетной грамотой Российской Академии наук, в 2011 году – нагрудным знаком «За заслуги в области науки» за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие науки, Заслуженный ветеран Сибирского отделения АН СССР.

Николай Николаевич вместе с супругой Капиталиной Капитоновной вырастили двоих детей: дочь — Катерина Николаевна Кларк, кандидат экономических наук, предприниматель, сын – Сергей Николаевич Алексеев, предприниматель.