Скончался известный якутский мелодист

Сегодня утром ушел из жизни известный якутский мелодист, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), отличник здравоохранения, член союза мелодистов Якутии Виталий Тимофеевич АНДРОСОВ. Его песни особенно любимы народом. Он был убежден, что в век глобализации надо пропагандировать свое родное.

Талантливый мелодист, по профессии врач, около 40 лет проработал в медицинском институте.

В последние годы он серьезно болел, лечился в Москве в в клинике мединститута им. Сеченова.

Талантливый мелодист ушел из жизни, но песни Виталия Андросова всегда будут с якутским народом.