Скончался известный политический деятель Якутии

26 января 2018 года на 81 году жизни скончался Татаринов Степан Спиридонович, заслуженный работник культуры Якутской АССР, секретарь Якутского областного комитета ВЛКСМ (1962-1966гг.), секретарь парткома Якутского госуниверситета (1966-1973гг.), проректор Якутского госуниверситета (1973-1974гг.), председатель областного комитета профсоюза работников культуры (1974-1984гг.), председатель Государственного комитета Якутской АССР по физической культуре и спорту (1986-1990гг.), заведующий отделом социально-культурных учреждений Совета Министров Якутской АССР (1990-1992гг.), руководитель Секретариата Президента Республики Саха (Якутия) (1992-1997гг.), ученый секретарь Института социальных проблем труда Академии наук Республики Саха (Якутия) (1997-2001гг.), ветеран труда. Гражданская панихида состоится 28 января 2018 г. с 11 часов в траурном зале «Некрополь» по адресу: Сергеляхское шоссе 5 км, 2/8 Правительственная комиссия comments powered by HyperComments

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