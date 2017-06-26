Скончался Иосиф Николаев

Памяти Иосифа Алексеевича Николаева

Якутская городская Дума с глубоким прискорбием выражает свои соболезнования в связи со скоропостижной кончиной Иосифа Алексеевича Николаева, Председателя Контрольно-счетной палаты города Якутска, Председателя представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, члена президиума Союза контрольно-счетных организаций России.

Иосиф Алексеевич стоял у истоков создания и становления первого органа внешнего муниципального финансового контроля в Республике Саха (Якутия) и возглавлял Контрольно-счетную палату города Якутска с 2004 года – со дня ее образования. Он 24 года отдал государственной и муниципальной службе, из них 19 лет работе в контрольных органах республики. Иосиф Алексеевич в полной мере обладал профессиональными и человеческими качествами, которые необходимы на такой сложной и ответственной работе, как контроль в сфере государственных финансов. Это был честный, принципиальный человек, которого отличали объективность и неподкупность.

Он родился 2 апреля 1953 года в поселке Оленек Оленекского района. Его родиной был суровый север, который во многом сформировал его характер, воспитал в нем с малых лет стойкость, честность и прямоту, упорство в отстаивании своей позиции.

Иосиф Николаев поступил на учебу в Якутский государственный университет, успешно окончил его в 1977 году, получив специальность историка. Но судьба вывела его на другую стезю – в сферу финансового контроля, и позже Иосиф Алексеевич получил второе юридическое образование.

Свою трудовую деятельность И.А. Николаев начал в далеком 1970 году художником-оформителем Оленекского районного Дома культуры. Затем до 1992 года работал в райкоме и на предприятиях Оленекского района, внося большой вклад в развитие родного Оленька.

В 1995 году был приглашен на работу в качестве инспектора во вновь созданном Контрольном комитете Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), который впервые в республике создал систему контроля исполнения законов и нормативных актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Через год работы, учитывая его профессиональный подход к контрольной деятельности, ему доверили руководство отделом по взаимодействию с органами государственной власти, управления и контроля, а затем организационно-правовым отделом Контрольного комитета парламента.

В апреле 2002 года Иосиф Алексеевич назначен заместителем руководителя Главного контрольного управления Президента Республики Саха (Якутия), которое непосредственно обеспечивало внутренний государственный финансовый контроль.

В 2004 году впервые была образована Контрольно-счетная палата Городского Собрания депутатов города Якутска, руководителем которой был избран Иосиф Алексеевич Николаев. С того времени Иосиф Николаев непрерывно возглавлял контрольный орган города Якутска, и без преувеличения можно сказать, что это стало делом всей его жизни.

Он отдал все свои силы, знания и опыт становлению и развитию. По его инициативе, при активном участии и поддержке, контрольно-счетные органы начали создаваться во многих муниципальных образованиях, которые в начале 2007 года создали свой Совет муниципальных контрольно-счетных органов Республики Саха (Якутия) и избрали Иосифа Алексеевича его Председателем.

В соответствии с законодательством, в декабре 2011 года Контрольно-счетная палата города Якутска приобрела статус самостоятельного органа местного самоуправления, а Иосиф Алексеевич стал первым руководителем данного независимого муниципального контрольного органа.

Его деловые и личностные качества такие, как честность, принципиальность, непримиримость к нарушителям бюджетного процесса, а также его профессионализм и организаторские способности сыграли определяющую роль в избрании его в 2016 году Председателем представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и членом президиума Союза контрольно-счетных организаций России.

Своей главной заботой Иосиф Алексеевич считал выявление и предупреждение правонарушений, связанных с расходованием средств местного бюджета. Он был убежден, что муниципальный финансовый контроль является значимым фактором поддержания финансовой стабильности бюджета города, а значит и качества жизнеобеспечения жителей Якутска.

Его принципиальная и объективная позиция, всегда подкрепленная цифрами и фактами, глубоким анализом, во многом влияла на решения, принимаемые властями городами. Его уважали за государственный подход к решению всех задач, за обостренное чувство справедливости. Его слово было веским и значимым, и часто решающим в спорных ситуациях.

За свой добросовестный труд, безупречную муниципальную службу Иосиф Алексеевич был награжден Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия), Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Почетной грамотой Союза муниципальных контрольно-счетных органов России, Почетной грамотой Счетной палаты Российской Федерации и Ассоциации контрольно-счетных органов России, Почетным знаком Якутского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления, медалями Счетной палаты Российской Федерации и Ассоциации контрольно-счетных органов России и «Лучший муниципальный финансовый контролёр Якутии». Ему было присвоены звания «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)» и «Ветеран труда», «Почётный работник финансового контроля Республики Саха Якутия».

Иосиф Алексеевич был творческой личностью — художником и фотографом. Являлся членом союза художников России и Якутии и Международной Федерации художников.

Он занимался творчеством с ранних лет. Пробовал себя во многих ремеслах – графике, живописи, в косторезном и ювелирном деле, а также резьбе по дереву.

Он очень любил свой родной край, что нашло отражение в его творчестве. В своих работах он восславлял природу и национальный колорит Якутии, участвовал и представлял республику во многих художественных республиканских, российских конкурсах и выставках, становился неоднократным победителем.

В последние годы Иосиф Алексеевич активно занимался разработкой эскизов наградных знаков, медалей и юбилейных значков с национальным колоритом. На сегодняшний день выпущено более 60 знаков, медалей по разработанным им эскизам и по самым скромным подсчетам, его творения в виде наград носят на груди более 80 тысяч якутян. Он увлеченно занимался своим художественным творчеством, чтобы оставить добрый след в этой жизни.

Мы потеряли не просто коллегу, с которым работали бок о бок много лет. Мы потеряли товарища, достойного человека, преданного своему делу не на страх, а на совесть, который пользовался заслуженным авторитетом, огромным уважением среди руководства города, депутатского корпуса Якутской городской Думы и общественности республики.

Горько осознавать, что его нет рядом с нами, его преждевременный уход – большая потеря для всех, кто его знал, кто работал с ним.

Выражаем свои искренние соболезнования семье, родным и близким. Светлая память о Иосифе Алексеевиче Николаеве навсегда останется в наших сердцах.

Скорбим о невосполнимой потере.