Скончался экс-спикер Ил Тумэна

В Якутске скончался спикер третьего созыва Парламента Якутии Ньургун Тимофеев. Об этом НВК «Саха» сообщил источник, близкий к нему. В настоящее время согласно протоколу готовится решение о создании комиссии по выяснению причин смерти высокопоставленного чиновника. Предварительно, у него случился сердечный приступ. СПРАВКА: Тимофеев Ньургун Семенович родился 7 февраля 1963 года в городе Якутске, вырос в селе I-Хомустах Намского улуса в семье учителей. В 1985 году окончил Якутский государственный университет, в 1989 году аспирантуру Томского политехнического института, в 2000 году Академию народного хозяйства, кандидат технических наук. 1985-1989 гг. Аспирант Томского политехнического института. 1989-1990 гг. Младший научный сотрудник Томского института проблем материаловедения. 1990-1991 гг. Старший научный сотрудник Якутского государственного университета. 1991-1992 гг. Технический директор АК «Туймаада Даймонд». 1992-1993 гг.Генеральный директор АК «Саха Даймонд». 1993-1996 гг. Директор ЯПТА АК «АЛРОСА». 1996-2005 гг. Заместитель Генерального директора сбытовой организации АК « АЛРОСА» в городе Москве. С 19 мая 2005 по 2008 гг. – Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 14 июля 2012 года был назначен советником Президента Республики Саха (Якутия). Народный депутат III, IV созывов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). “Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я)”, “Почетный гражданин Намского улуса”, Почетный гражданин Намского и Оленекского улусов. Лауреат Главной Всероссийской Общественной Премии «Российский Национальный Олимп» с присуждением Почетного Титула «Спикер Года 2006-2007». Награжден юбилейным знаком “380 лет Якутия с Россией”, грамотой Президента Республики Саха (Якутия), почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. comments powered by HyperComments Источник: http://nvk-online.ru/v-yakutske-skonchalsya-nurgun-timofeev/

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