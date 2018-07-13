Скончалась создатель Русской общины в Якутии Людмила Медведева

Людмила МЕДВЕДЕВА скончалась на 82-м году жизни в Оренбурге 12 июля. Об этом сообщает ЯСИА со ссылкой на ее дочь Елену.
Людмила Медведева играла видную общественную роль в жизни Якутска. В 1993 году по ее инициативе была создана общественная организация «Русская община Республики Саха (Якутия)», которую она возглавляла на протяжении 23 лет. Год назад Людмила Медведева переехала жить в Санкт-Петербург.
«Людмила Герасимовна была очень яркой, неординарной женщиной, играла заметную роль в общественной жизни республики. Для нее всегда было главным донести до властей и общественности те проблемы и идеи, которые ее волновали. Я давно знаком с ней, она входила в общественный совет Промышленного округа. Людмила Герасимовна стала последним обладателем звания «Почетный гражданин Промышленного округа». Трудно поверить, что ее больше нет с нами», — рассказал действующий председатель Русской общины, глава общественного совета Промышленного округа Александр ПОДГОЛОВ.
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