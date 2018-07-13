Скончалась создатель Русской общины в Якутии Людмила Медведева

Людмила МЕДВЕДЕВА скончалась на 82-м году жизни в Оренбурге 12 июля. Об этом сообщает ЯСИА со ссылкой на ее дочь Елену.

Людмила Медведева играла видную общественную роль в жизни Якутска. В 1993 году по ее инициативе была создана общественная организация «Русская община Республики Саха (Якутия)», которую она возглавляла на протяжении 23 лет. Год назад Людмила Медведева переехала жить в Санкт-Петербург.