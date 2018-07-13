Скончалась 84-летняя бабушка отремонтировавшая детскую площадку в Якутске

Как сообщили нам в управе Октябрьского округа, общественница Тамара Ивановна Журбина скончалась прошлом году.

Тамара Ивановна стала известна в 2016 году на всю Россию своим бескорыстным поступком: на свою накопленную пенсию отремонтировала детскую площадку.

Как писали в 2016 году СМИ:

Тамару Журбину, вдову ветерана Великой Отечественной войны, давно волновало состояние детской площадки в ее дворе по адресу улица Октябрьская, 27/4. Особенно беспокоило женщину то, что в этой игровой зоне малыши регулярно получают травмы. Об этом сообщает газета «Эхо столицы».

По словам пожилой активистки, проводить время на этой площадке детям просто опасно: ограждения здесь сломаны. Они валялись по соседству на земле. Неисправной оказалась и карусель для малышей. Из-за этого мамам с детьми приходилось искать развлечения в других дворах.

Устав ходить по кругу, Тамара Ивановна решила сама исправить ситуацию. Она попросила рабочих и сварщика из управляющей компании отремонтировать площадку и аттракционы, заплатив им за работу 25 тысяч рублей. Женщина призналась, что эти деньги она откладывала с пенсии. Но не жалеет, что пришлось воспользоваться заначкой на черный день. Ее покойный муж благословил женщину на добрые дела, сказав, что «не нужно никого ждать, нужно самой творить добро».

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