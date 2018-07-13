Скончалась 84-летняя бабушка отремонтировавшая детскую площадку в Якутске

Как сообщили нам в управе Октябрьского округа, общественница Тамара Ивановна Журбина скончалась прошлом году.
Тамара Ивановна стала известна в 2016 году на всю Россию своим бескорыстным поступком: на свою накопленную пенсию отремонтировала детскую площадку.
Как писали в 2016 году СМИ:
Тамару Журбину, вдову ветерана Великой Отечественной войны, давно волновало состояние детской площадки в ее дворе по адресу улица Октябрьская, 27/4. Особенно беспокоило женщину то, что в этой игровой зоне малыши регулярно получают травмы. Об этом сообщает газета «Эхо столицы».
По словам пожилой активистки, проводить время на этой площадке детям просто опасно: ограждения здесь сломаны. Они валялись по соседству на земле. Неисправной оказалась и карусель для малышей. Из-за этого мамам с детьми приходилось искать развлечения в других дворах.
Устав ходить по кругу, Тамара Ивановна решила сама исправить ситуацию. Она попросила рабочих и сварщика из управляющей компании отремонтировать площадку и аттракционы, заплатив им за работу 25 тысяч рублей. Женщина призналась, что эти деньги она откладывала с пенсии. Но не жалеет, что пришлось воспользоваться заначкой на черный день. Ее покойный муж благословил женщину на добрые дела, сказав, что «не нужно никого ждать, нужно самой творить добро».
СПРАВКА:
Тамара Ивановна Журбина уже более 30-ти лет являлась активной общественницей, суперстаростой дома. По ее инициативе дом по ул. Октябрьской, 27/1 со дня сдачи в эксплуатацию перешел на самообслуживание. В этом доме стало хорошей традицией отмечать юбилеи, праздники, ставить ёлку, оформлять подъезды. Ни одно мероприятие не обходится без участия детей и жильцов с вкусными угощениями и сладостями. Тамара Ивановна внесла большой вклад в развитие гражданских инициатив, и у нее много последователей в округах города. По праву она одна из первых открыла книгу «Золотая летопись славных дел к 375-летию г. Якутска» и стала обладателем золотого знака гран-при Октябрьского округа и знака «Лучший общественник города» за свой самоотверженный труд и бескорыстие.
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