Сколько выходных в новогодние праздники ждет россиян?

Жители России в новогодние праздники будут отдыхать 10 дней, перед этим им предстоит отработать 6-дневную рабочую неделю, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе Роструда.

«Последняя декабрьская неделя в этом году станет шестидневной и продлится с 24 декабря по 29 декабря. Потом россиян ожидают десятидневные новогодние „каникулы“ с 30 декабря по 8 января. Соответственно первый рабочий день в новом году будет 9 января», — сказала собеседница телеканала.

Кроме того, в 2019 году перенесены следующие выходные дни: с субботы, 5 января, на четверг, 2 мая, и с воскресенья, 6 января, на пятницу, 3 мая.

Фото открытые источники