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Сколько полицейских будет задействовано на выборах?

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента России полицией во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий.

Так, в период подготовки к проведению выборов Президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследуются сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будут задействованы 1950 сотрудников полиции, а также привлечены представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин, общественных формирований и казачества.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия) 
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