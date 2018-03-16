Сколько полицейских будет задействовано на выборах?

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента России полицией во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий.

Так, в период подготовки к проведению выборов Президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследуются сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будут задействованы 1950 сотрудников полиции, а также привлечены представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин, общественных формирований и казачества.