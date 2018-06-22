Сколько овощей и фруктов можно провозить через границу

В связи с увеличением количества международных рейсов в летнее время, началом отпусков и заграничных путешествий Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) напоминает о правилах ввоза на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции.

Без фитосанитарных сертификатов разрешен ввоз на территорию Российской Федерации не более 5 кг растительной продукции (фрукты, овощи, семена, крупы и т.д.) и не более 3 букетов живых цветов (максимальное количество цветов в одном букете должен быть не более 15 штук). Продукция может находиться в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже пассажиров самолетов.

А при ввозе в Российскую Федерацию свыше 5 кг растительной продукции или более 3 букетов живых цветов, а также семян (семенной материал), посадочного материала и картофеля, необходимо оформление фитосанитарного сертификата, который выдается национальной организацией по карантину и защите растений в стране убытия.

В отношении Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Украины и Грузии введен запрет на ввоз на территорию Российской Федерации всей продукции растительного происхождения как в ручной клади, так и в багаже.

Более подробная информация о запретах и ограничениях размещена на сайте Россельхознадзора.