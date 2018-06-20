Сколько мы недополучим? О повышении пенсионного возраста

В последнее время произошло сразу несколько неприятных для российского населения экономических событий. Это и скачок курса доллара к рублю более, чем на 10%, рост цен на бензин и вот на днях -предложения правительства по повышению пенсионного возраста и НДС. Наиболее активную негативную реакцию людей вызвало повышение пенсионного возраста, к периодическому росту иностранной валюты все уже привыкли, тем более, что курс был и выше, а рост цен на бензин и повышение НДС хоть и ударят по карманам потребителей, но все же не так явно и бесповоротно.

Речь идет, прежде всего, о том, не со скольки лет уходить на заслуженный отдых, а о чисто денежных потерях, и при этом об очень приличных суммах для каждого будущего пенсионера.

Правительство предлагает поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет. Применительно к Крайнему Северу, а значит и к Якутии, это будет 58 и 60 лет соответственно. По отношению к мужчинам в Якутии моего возраста (мне сейчас 49) это означает, что при размере будущей пенсии, к примеру 20000 рублей государство не доплатит 1 200 000 рублей на каждого. Что касается женщин, то на них сэкономят еще больше, а именно при таком же размере пенсии недополученная сумма будет уже 1 920 000 рублей.

Правда, мои одноклассницы, которым исполнится 50 лет в этом году, избегут этой участи, а больше всего не повезет тем женщинам, кому сейчас только за сорок. То есть речь идет, прежде всего, о том, не со скольки лет уходить на заслуженный отдых — этот вопрос каждый решает для себя сам (моих одноклассниц у меня язык не повернется назвать пенсионерками, и большинство из них не собирается сидеть дома), а о чисто денежных потерях и при этом об очень приличных суммах для каждого будущего пенсионера. Если учесть, что будущую недополученную пенсию можно было бы откладывать как минимум просто на депозите в банке хотя бы под пять процентов годовых, то речь для женщин идет уже о сумме более чем два миллиона рублей как минимум. Есть о чем задуматься!

Повышение возраста в нынешней ситуации, возможно, необходимость, но к тому, каким образом это делается, есть много вопросов.

При этом государство экономит не только на выплатах, но и получит еще больше благодаря дополнительным пенсионным взносам, уплаченным за дополнительные годы работы. Несмотря на, в общем-то, правильные слова Медведева о том, что сейчас многие в пенсионном возрасте «полны сил и готовы работать», правительство давно не скрывает того, что у государства попросту не хватает денег для выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Повышение возраста в нынешней ситуации, возможно, необходимость, но к тому, каким образом это делается, есть много вопросов.

Во-первых, нет никакой концепции пенсионной реформы, а от балльной пенсионной системы, которую ввели только в 2015 году, как об этом проинформировала вице-премьер Татьяна Голикова, уже планируют отказаться. То есть видения, как дальше жить, еще нет, а законопроект по повышению пенсионного возраста уже внесен. Если бы людям объяснили, для чего они должны идти на такие жертвы и, к примеру, была бы внятная программа реформы с ясными расчетами, целями и гарантией того, что сэкономленные денежные средства будут использованы эффективно, было бы неприятно, но все же можно было бы это понять.

Но здесь все как со сборами на капремонт: деньги давай, а вот будет ли отремонтирован твой дом, это еще бабушка надвое сказала. Невнятное обещание поднимать пенсию на 1000 рублей в год (а с учетом ли инфляции?) явно не в счет, и все деньги, скорее всего, уйдут на латание дыр в бюджете Пенсионного фонда, в том числе на расходы самого ПФР.

В Норвегии на пенсию уходят в 67 лет при средней продолжительности жизни около 90 лет, а средняя пенсия составляет 21 тысячу норвежских крон, или 152 тысячи рублей в месяц.

А как же ФНБ (Фонд национального благосостояния), который специально создавался для покрытия дефицита бюджета ПФР? Почему не сработал этот механизм? Ведь есть же аналог ФНБ в Норвегии, прекрасный Государственный пенсионный фонд Норвегии, с активами более 1 триллиона долларов (!), выросший как от сверхдоходов от нефтяной промышленности, так и благодаря грамотному инвестированию, в том числе в ценные бумаги в Российской Федерации. Кстати, если говорить о Норвегии, то там на пенсию уходят в 67 лет при средней продолжительности жизни около 90 лет, а средняя пенсия составляет 21 тысячу норвежских крон, или 152 тысячи рублей в месяц.

Во-вторых, нет никакого понимания, где будут работать люди пожилого возраста, если сейчас очень сложно найти подходящую работу, когда тебе уже ближе к пятидесяти. Малого и среднего бизнеса практически нет, а система переподготовки кадров и повышения квалификации, можно сказать, отсутствует.

На пенсию придется откладывать самим… Ну, и обязательно вкладываться в образование, хотя бы своих детей.

А ведь повышение НДС, цены на бензин, падение курса рубля, все это неизбежно выльется в инфляцию. Банк России уже приостановил снижение ключевой ставки и намекнул, что готов и повышать ее, если будет необходимость. А инфляция, как известно, это дополнительный налог на потребителя, причем очень немаленький. При всем при этом триллионы рублей уходят на санацию банков, строительство трубопроводов и другие проекты, экономическая эффективность которых весьма сомнительна.

Так что же делать? В этой ситуации надеяться на государство совершенно не стоит. Да, возможно благодаря протестам, в законопроект будут внесены какие-то изменения, но принципиально это ничего не поменяет. На пенсию придется откладывать самим, а для тех, кто хоть немного хочет отбить денег у государства обратно, это можно сделать через инвестиционные инструменты с налоговыми льготами (к примеру через ИИС).

Ну, и обязательно вкладываться в образование, хотя бы своих детей, в том числе с раннего возраста обязательно приучая их к финансовой грамотности.

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