Сколько долгов у ГУП «РЦТИ»? Более 7 миллионов рублей???

По сообщениям СМИ 10 июня 2018 утром в ГУП РС(Я) «Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации» прошли обыски и изъятие документов.

Один из читателей издания «Аартык.ру» и очевидец данных событий сообщил редакции, что люди в масках увезли руководство РЦТИ.

ГУП «РЦТИ» действует с 5 октября 2005 г.. Основным видом деятельности является «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Учредитель — МИЗО РС(Я).

Как сообщал сайт госпредприятия, ГУП «РЦТИ» — ключевой игрок на рынке инвентаризации недвижимости и кадастровых услуг Республики Саха (Якутия). В перечень основных услуг РЦТИ входят инвентаризация, землеустройство и кадастровые работы, оценка недвижимости и земельных участков, риэлтерские услуги, проектирование и комплекс юридических услуг в области недвижимости.

Как стало СМИ, у ГУП «РЦТИ» есть на данный момент большая задолженность по налогам (более семи миллионов пятьсот тысяч рублей), если верить сайту судебных приставов: