Скидка на оплату ЖКУ от ЖКХ Губинский

Уважаемые жильцы!

В честь дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается 18 марта 2018 г., Управляющая компания «ЖКХ Губинский» проводит акцию по предоставлению скидки на оплату жилищных услуг. Купон, дающий право на скидку, можно получить 18 марта 2018 г. в местах массового скопления людей. Сделайте себе подарок в честь нашего профессионального праздника!

Адреса раздачи купонов: Национальная библиотека им. А.С. Пушкина (пр. Ленина, 40), СОШ №33 (202 мкрн, корп.21), СОШ №21 (ул. Богатырева, 2), Пединститут (пр. Ленина, 2), ЛОРП (ул. Дзержинского, 2), ДК Кулаковского (Дзержинского, 13), Городская классическая гимназия (ул. Кулаковского, 6/2), Колледж связи (ул. П. Алексеева, 25), Детская школа изобразительных искусств (Ярославского, 27).

Главный ориентир – места массового скопления населения 18 марта 2018 г.