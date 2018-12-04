Сказочный мир ждет детей республики в «Сосновом бору»

Ежегодно перед самым долгожданным праздником Центр «Сосновый бор» превращается в сказочный мир чудес и волшебства. Перед сотрудниками Центра стоит задача подарить счастье детям республики, приехавшим сюда отдохнуть и оздоровиться. Как же радостно ребенку окунуться перед Новым годом в настоящую сказку!

В этом году сотрудники в рамках корпоративного конкурса «Лучшее оформление холлов «Сказки народов мира» объединились в команды по отделам и своими руками оформили уютные холлы, коридоры и двери отсеков Центра. Согласно положению, на конкурс предоставляется новогодняя композиция «Сказки народов мира» из любого материала, а критериями оценивания стали оригинальность замысла, разнообразие материалов, используемых при выполнении работы, соответствие сказочной тематике, эстетика и внешний вид.

Путем жеребьевки было выбрано место и тематика оформления. Так, администрация и бухгалтерия украсили холл на тему сказки «Снежная королева», а сотрудники национального зала «Түһүлгэ» заботливо декорировали интерьер в новогоднем стиле и разместили на главном стенде у входа милых персонажей сказки «Три поросенка».

Конечно же, визитной карточкой любой организации является его ресепшн. Зайдя в «Сосновый бор», каждый очутится в сказке «Морозко», где со стен тебе будут улыбаться герои сказки, а рядом с золотым оленем с упряжкой можно найти клад с самыми настоящими сокровищами! Все это творение рук технического отдела, славящегося своими креативными умельцами.

Медицинским отделом вручную декорирован холл на тему сказки «Серебряное копытце», а в середине стоит чудесный домик с уютным светом в окошке.

Королевская роскошь и изысканные убранства сказки «Щелкунчик» встретят вас в декорациях от отделов ИКТ, летнего отдыха и инновационного развития. Изюминкой их работы стали Щелкунчик в человеческий рост и изысканный трон, украшенный мехом и новогодними украшениями.

Уютные посиделки у костра из сказки «12 месяцев» вам предложат 1 группа отдела воспитания и дополнительного образования, а 2 группа приглашает в ледяной дворец Эльзы из сказки «Холодное сердце».

«Сосновый бор» ждет своих друзей!

