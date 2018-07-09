Сказители-поэты Осуохая провели праздник

Каждый год, после всех больших Ысыахов сказители-поэты Осуохая проводят в начале июля свой праздник, на котором подводят итоги и всем обществом обсуждают важные планы. И в этом году, 8 июля, в день Семьи и верности, общество провело свой праздник, как одна большая семья.

За последние годы в развитии Осуохая достигнуто немало, говорит председатель общества Александр Джурович Данилов, те задачи, что ставили десять лет назад – практически выполнены.

Общество “Осуохай” выросло из городского ветеранского объединения в крупное региональное движение, с филиалами во многих районах, тысячами участников, проводит массовые мероприятия. Одним из главных достижений Александр Джурович считает возрождение Осуохая в центральных и заречных улусах и рост числа молодых сказителей-поэтов.

В этом году отметили 5-летие одного из самых активных филиалов, Намского. Руководитель филиала Татьяна Ивановна Евсеева проводит активную работу в школах, обучает детей и также проводит социальные акции. Например, участники общества недавно дали концерт в Намском доме престарелых и провели большой осуохай. Особый импульс развитию осуохая в Намском улусе и вообще в центральных районах дает уникальный поэт-сказитель Дархан – Дьэргэлгэн, он же Валентин Васильевич Хорунов.

За годы работы Мегино-Кангаласского филиала впервые за долгие годы Станислав Иванов добился звания Дархан этээччи, став победителем Ысыаха Туймаады в прошлом году.

Много усилий прикладывает и сказитель-Дархан Семен Ильич Черноградский –Харачаас как возрождению осуохая в своем родном Усть-Алданском улусе, так и по всей республике. Он успевает работать практически во всех крупных состязаниях Осуохая по всей республике.

Можно отметить и то, что в этом году Гран-При Ысыаха Туймаады завоевала Матрена Порядина — Күн Кыыһа из Таттинского улуса. Ее наставница, первая из женщин сказительниц-Дархан, начальник управления культуры Нюрбинского улуса Розалия Михайловная Тихонова прислала поздравительный адрес обществу Осуохай

Также Александр Джурович отмечает, что в работу общества вносят свой большой личный вклад сказители-Дарханы Роман Данилович Иванов-Арамааскы из Сунтарского улуса, Афанасий Егорович Алексеев из Вилюйского улуса, Валентин Васильевич Хорунов-Дьэргэлэн из Намцев, активисты общества Макарова Елизавета Васильевна, Дмитриева Маргарита Ивановна, Ершова Любовь Ивановна.

Александр Джурович считает главной задачей этого времени распространение методического опыта верхневилюйцев, в частности опыта Сахаайты –Айталины Мойтохоновой. Монголии Ее ученики сегодня составляют значительную часть молодой поросли Осуохая.

Мы благодарны верхневилюйцам, сунтарцам, нюрбинцам за то, что они сохранили Священный Осуохай, но теперь пришла пора возродить его по всей земле Саха, говорит Александр Данилов.

Мы верим, что Президент России Владимир Владимирович Путин не зря назначил Айсена Сергеевича Николаева временно исполняющим обязанности Главы республики. Внук легендарного Аар Дархан сказителя Осуохая Андрея Титарова, человек выросший в среде народной культуры, желающий, чтобы весь народ жил достойно и богато Айсен Сергеевич все эти годы всегда шел навстречу, при его личном участии мы смогли собрать самый большой в мире Осуохай в 2012 году, из года в год, шаг за шагом шли к тому, чтобы Священный Осуохай был настоящей сплачивающей народ силой!