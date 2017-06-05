Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток

По данным SakhaLife, сегодня, 5 июня индивидуальному предпринимателю Карену Вараздатовичу МАРТИРОСЯНУ, уроженцу Армянской ССР, решением Якутского городского суда, назначен арест на пять суток. Дело рассматривал судья ШЕВЕЛЕВ Н.Р.

Подсудимый признал, что 2 июня он, находясь в обувной будке в районе Студгородка, распылил в лицо местному жителю, гражданину Р. краску из баллона. Инцидент был заснят на видео и размещен в интернете. Видеосюжет вызвал резкое негодование общественности и вызвал широкий резонанс, при обсуждении в обществе всплывала и национальная тема.

Суд счел, что Мартиросян нарушил общественный порядок, проявил неуважение к человеческому достоинству пострадавшего. Суд учел смягчающие обстоятельства – признание вины и раскаяние подсудимого. Решением Якутского городского суда Карену Мартиросяну назначено наказание – арест на пять суток.

Решение Якутского городского суда может быть обжаловано в Верховном суде Республики Саха (Якутия).



По неподтвержденной информации, по данным источника в МВД, лицу, устроившему самосуд, и распылившему краску в лицо обувщику Карену Мартиросяну, и сделавшему это достоянием общественности, грозит наказание в виде административного штрафа.

Таким образом, после бури возмущений общественности, в сухом осадке будут наказаны оба нарушителя общественного порядка.