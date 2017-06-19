Скандальному экс-главе смягчили срок

19 июня 2017 года Верховным судом РС(Я) рассмотрена апелляционная жалоба адвоката в интересах С.И. Высоких, 06 марта 2017г. осужденного Ленским районным судом РС(Я) за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В судебном заседании было установлено, что подсудимый, являясь главой МО «Ленский район» с использованием своего служебного положения совершил хищение денежных средств в размере более 56 млн. рублей, выделенных из федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования.

Приговором Ленского районного суда республики от 06 марта 2017г. подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, со штрафом в размере 300 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором суда, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу в которой просил отменить приговор суда 1 инстанции и оправдать С.И.Высоких в связи с отсутствием в деяниях остава инкриминируемого преступления.

Суд апелляционной инстанции Верховного суда РС(Я) изучив материалы уголовного дела и доводы жалобы, выслушав мнения сторон пришел к выводу об изменении приговора Ленского районного суда РС(Я) от 06 марта 2017г. и определил смягчить назначенное судом 1 инстанции наказание до 2 лет 10 месяцев и снизить сумму штрафа до 270 тысяч рублей, апелляционную жалобу адвоката оставить без удовлетворения.