Скандальное якутское министерство признано виновным

17.04.2017 Якутским городским судом РС (Я) оставлено без изменения постановление мирового судьи от 01.03.2017 о признании виновным Министерства труда и социального развития РС (Я) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора) и назначении штрафа в размере 50 тыс. руб.

Министерство труда и социального развития РС (Я) вопреки законным требованиям прокуратуры республики не исполнило представление об устранении нарушений федерального законодательства от 09.11.2016, не приняло в полном объеме меры по устранению выявленных нарушений прав престарелых и инвалидов, проживающих в АУ «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в г. Якутске, не обеспечило установление фиксированного размера платы за социальные услуги исходя из объема фактически оказанных услуг.

Основанием возбуждения административного производства в отношении Министерства труда и социального развития РС (Я) явилось также бездействие по повышению качества своих проверок, осуществления контрольно-надзорных функций, координации подведомственных учреждений социального обслуживания, нарушение срока представления информации о результатах рассмотрения представления прокуратуры республики.