Скандальное видео из Якутска

По данным следствия, 20 марта в 20.00 злоумышленник, находясь возле первого подъезда дома №30 по улице Дзержинского, напал на жителя Якутска. У потерпевшего — ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, закрытый перелом скуловой части справа со смещением.
«Там видно, что за ним следят. Когда мой клиент подъехал на парковку, эти парни подошли к машине. Можно проследить, как он дает задний ход, а злоумышленники разворачиваются и отходят за колонну. Припарковавшись, он вышел, и тут на него напали. Есть доказательства, что преступники снимали все на фотоаппарат — фиксировали факт «выполненной работы»,
— рассказал адвокат пострадавшего Павел Стаценко.
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Удары наносились без остановки. Если бы не подошла девушка, то мой клиент, скорее всего, был бы мертв. Так что речь идет, возможно, о заказном убийстве. Получается, что в Якутске есть профессиональные киллеры, занимающиеся устранением людей.