Скандальная Лена-Элеонора Сивцева-Новгородова заявила о своем выдвижении на выборы мэра Якутска

Скандальная Элеонора НОВГОРОДОВА, в зрелом возрасте сменившая как имя, так и фамилию, ранее известная как Лена СИВЦЕВА, заявила в соцсети, что намерена баллотироваться на выборы главы Якутска.

Сама она позиционирует себя как общественный деятель, который отстаивает интересы группы горожан в спорах с мэрией Якутска. Женщина активно засветилась в СМИ в спорах и дрязгах при переселении жильцов дома по пр. Ленина, 27.

В то же время, в СМИ выходили публикации, из которых следует, что ни нынешняя Элеонора Новгородова, ни бывшая Лена Сивцева не являлась собственницей квартиры в этом доме. Тем не менее, она организовала гостиницу в четырехкомнатной квартире в снесенном ныне доме. Есть версия, что перепланировка этой квартиры и стала одной из причин ухудшения состояния дома, который потребовалось снести.

Нет сомнений, что Элеонора Новгородова, она же Лена Сивцева, у которой, если верить публикациям в СМИ, ужасающая кредитная история, будет строить свою кампанию на критике действующей городской власти.

Похоже, незримый кукловод продолжает вытаскивать из рукава все новые карты – истерика с защитниками бродячих собак, подкрепленная визитом московской журналистки, арест бывшего ФСБ-шника, вымогавшего деньги у ДОРИСС, который всеми силами пытались повернуть против городских властей, теперь новоявленная общественница, ратующая за интересы жильцов дома, в котором у нее, как сообщали СМИ, не было законной собственности. Пока ни одна из этих карт не стала козырной.