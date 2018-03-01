Скандал вокруг икры или предпринимательство под ликом КМНС?

В начале недели на одном из местных сайтов была размещена статья «Чукотская община: В ФСБ Якутии пропала наша красная икра на 14 млн рублей». В ней человек, который позиционируется как представитель чукотской общины «Нутенвут» — Борис ДУБРОВИН, жалуется, якобы, на незаконные действия правоохранительных органов.

Сайт предоставил трибуну Борису Дубровину с его правдой. В конце статьи читатели все-таки увидели старый пресс-релиз и комментарий Управления ФСБ на единственный заданный редакцией вопрос «Где икра?». Часть читателей, вдохновленных материалами Дубровина, интересовал единственный вопрос «Не съели ли ее?». А то, что была пресечена нелегальная транспортировка опасной для здоровья икры, мало кого интересовало.

Новостные сайты нередко указывают оценочные суждения неизвестного человека, достоверность сведений которого не проверена и нередко вызывает сомнение. Интерес к статьям усиливается «громкими заголовками».

SakhaLife получил от достоверного источника информацию, которая противоречит сведениям ньюсмейкера. Первым делом мы обратились в Управление ФСБ Якутии и следственный орган Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ. Также во внимание берем «жалобный» текст Бориса Дубровина.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту производства и перевозки в целях сбыта лососевой икры общим весом 4,8 тонны, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а не в отношении Бориса ДУБРОВИНА. То есть он не является фигурантом уголовного дела, как пишет первоисточник.

ДУБРОВИН Борис — уроженец Иркутской области, прописан в Калужской области. По национальности он русский. То есть, он не являеться представителем коренных малочисленных народов, как может сложиться впечатление из определенных пресс-релизов.

В поселке Марково Чукотской области существует множество общин, одна из которых «Нутенвут». Председателем совета общины является Владимир МОШКИН. Основное занятие – рыбалка и охота.

УФСБ России по Республике Саха (Якутия):

— 24 ноября 2017 в «Аэропорт Якутск» совершил посадку самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро», выполнивший рейс «Марково» (ЧАО) – «Якутск». В грузовом отсеке воздушного судна находилось 173 места груза (игра лососевая зернистая), упакованного в пластиковые контейнеры, обернутые в полиэтиленовые пакеты черного цвета, общим весом 4,8 тонны. На данных контейнерах имелись наклейки со следующей маркировкой: ООО «Рыболовецкая Артель «Океан» (Хабаровский край, г. Хабаровск), ООО «ДВ Рыбпром» (Хабаровский край, г. Амурск) и РОКМН «Нутенвут» (ЧАО, Анадырский район, с. Марково). На борту самолета также присутствовали 5 членов экипажа

и 2 сопровождающих груз – ДУБРОВИН Борис и сын индивидуального предпринимателя Д., которые не могли предъявить сопроводительную документацию икры в полном объеме. В частности, отсутствовали разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов с указанием допустимой квоты, приемо-сдаточная документация производителей морепродуктов. Кроме этого отсутствовали документы о реализации (договоры о купле-продаже) груза сопровождающему лицу, либо конечному получателю. В связи с этим, а также в целях проверки достоверности документов на данный груз, установления собственника товара, его качества и наличия возможных угроз безопасности здоровья потребителей было произведено изъятие 173 мест груза общей массой 4,8 тонны. 27 ноября в присутствии понятых была взята проба на исследование, которое выявило нарушение микробиологических показателей, в частности чрезмерное присутствие в икре бактерий группы кишечной палочки, а также превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Через неделю, 4 декабря в присутствии понятых было произведено повторное изъятие еще трех проб. Исследование подтвердилось. Продукт признан опасным для здоровья потребителей. Поясним, на опросе Борис ДУБРОВИН сообщил, что в мае 2017 в г. Хабаровске познакомился с двумя мужчинами, которые предложили ему заработать на доставке лососевой икры из Чукотки в Москву. В ноябре 2017 года ДУБРОВИН, арендовав воздушное судно Ан-26, полетел в п. Марково Чукотского АО, загрузив самолет продуктами питания для индивидуального предпринимателя Д. На обратный рейс он взял у указанного коммерсанта Д. лососевую икру общим весом 4,8 тонны. В

Якутске икру должен был встретить уроженец Магаданской области Л., который, исходя из договоренности с ДУБРОВИНЫМ, планировал отправить груз в Москву партиями на пассажирских авиарейсах. Со слов Л., ДУБРОВИН весь объем икры собирался сбыть в Москве ориентировочно по 2600 руб/кг. Изъятая продукция находится на ответственном хранении в месте, отвечающем санитарным требованиям.

Следственный орган Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК РФ:

Предъявленная Борисом ДУБРОВИНЫМ сопроводительная документация проверена. В результате выяснено, что предъявленные на проверку сертификат № 2046594 и декларация о соответствии икры лососевой зернистой требованиям ГОСТ, выданное ООО «ДВ Рыбпром» (г. Хабаровск) Приморским центром сертификации, не действительны. Указанный сертификат № 2046594 был выдан ООО «ДВ Рыбпром» на продукцию «Рыба мелкая (корюшка азиатская зубастая, корюшка малоротая) мороженная». Визирование и заверение печатью в ООО «Рыболовецкая Артель «Океан» удостоверения качества о соответствии икры лососевой соленой зернистой, а также декларация на нее, для индивидуального предпринимателя Д. не осуществлялось. Полученная из ООО «Рыболовецкая Артель «Океан» фирменная бирка с маркировкой отличается от той, которая имеется на изъятой икре. Все проведенные мероприятия задокументированы. По итогам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело.

Активная добыча лососевых ведется не только ради ценного красного мяса, но и ради икры. Согласимся с фактом, что по закону общины коренных малочисленных народов имеют право заниматься промыслом для своих нужд, а излишки могут реализовывать.

Рассмотрим данный случай. По словам Бориса ДУБРОВИНА, лишние 4,8 тонны лососевой зернистой икры, принадлежащей общине «Нутенвут», летели на реализацию.

Подсчитаем, сколько же красной рыбы было выпотрошено излишне только одной общиной. Не берем в счет выловленное количество «для нужд». Чтобы получить лишние 4,8 тонны деликатеса необходимо выпотрошить около 700 тонн красной рыбы. Если учитывать, что из одной рыбы достают около 400 грамм икры.

Пойдем дальше. Посмотрим соотношение излишков одной общины к количеству всех проживающих в п. Марково. По последним данным переписи населения, в Марково Чукотского автономного округа проживают около 800 человек. То есть на 1 жителя населенного пункта пришлось бы почти по тонне красной рыбы. Отметим, лишней выловленной рыбы. Зверофермам бы тоже досталось.

Прочитав официальные ответы правоохранительных органов и версию Бориса Дубровина, читатель готов сделать объективный вывод.