Скандал в поселке Серебряный Бор

Прокуратура города Нерюнгри выявила факты превышения полномочий главой поселка Серебряный Бор и его заместителем при реализации программы переселения.

Прокуратура г. Нерюнгри провела проверку соблюдения жилищных прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья.

Установлено, что в 2015 году при реализации муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилья, администрацией поселка Серебряный Бор заключено с застройщиками 11 контрактов на приобретение жилых помещений в 11 многоквартирных домах.

В дальнейшем, необоснованными действиями должностных лиц администрации, в нарушение установленного порядка, изменены существенные условия муниципальных контрактов, вследствие чего застройщикам при фактическом неисполнении условий контрактов перечислено более 750 млн. руб.

Все 11 домов, куда должны были быть к 20 декабря т.г. переселены люди, остались недостроенными.

По результатам проверки, прокуратура города Нерюнгри направила материалы в отношении главы поселения и его заместителя в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).