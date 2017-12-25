Скандал в Общественной палате

Общественная палата рассмотрела на недавнем заседании жалобу на поведение общественника Александра ЯКНК-Захарова.

Поводом, как написали в жалобе, стало неэтичное поведение, скандальная репутация, ситуация с подстанцией. А также озвученные подозрения Захарова о том, что заявку в «Народный бюджет» Якутска на обустройство детской площадки ТСЖ «Луч» якобы «протащила» одна из работников мэрии, которая, как указано в письме не могла этого делать, так как «в отрасли ЖКХ не работает и в комиссии по рассмотрению заявок не состоит».

«ЯКНК заявил в социальной сети «Фейсбук» в открытом доступе группы Сахадэй о том, что «наша смета написана от балды» и строительство площадки мы делаем, чтобы распилить деньги», — сообщается в письме.

В письме задается вопрос: «Как он попал в Общественную палату? Представитель ОП должен обладать безупречной репутацией». И делается вывод о том, что ОП становится фикцией.

Также члены ТСЖ «Луч», от имени которых составлено письмо, грозят написать письмо Владимиру Путину о деятельности ЯКНК и провести проверку Общественной палаты столицы с приложением газет, в которых «ЯКНК обсуждает части тела председателя комитета».

И обращают внимание, что подадут иск за клевету на самого ЯКНК и на Общественную палату в случае непринятия мер. (С заявлением вы можете ознакомиться в конце статьи).

«Причина в моей прямоте»

Александр ЯКНК-Захаров считает, что пострадал за правду:

«Считаю, что моя активность в Общественной палате Якутска может кому-то не нравится. Именно этим и объясняется объявление мне импичмента. При этом я не осужденный, как Юрченко, который сам писал заявление о выходе из ОП.

Не скрою, для меня решение моих коллег стало неожиданностью. Люди, которым я доверял, мои друзья, высказались против меня. Из 22 человек 4 проголосовали за меня, остальные против. В итоге, так как такое репрессивное решение принималось без моего участия, и даже в суде обвиняемому дают слово, заседание перенесли на понедельник. Оно состоится сегодня.

Сейчас после драки я нахожусь не в лучшей физической форме, но постараюсь прийти на заседание и высказать свою позицию, хотя нахожусь в больничном отпуске.

Я неспроста сказал выше о том, что я один из самых активных. Очень трудно созвать всех членов ОП, довольно часто из 22 человек на заседания приходят 12. А в этот раз ретивость членов ОП поражает. По моему вопросу проводят аж два заседания подряд. Крепко я кому-то насолил.

Мне вменили нарушение этического кодекса… Между тем, именно я вносил больше всего поправок в кодекс этики, но все они были отклонены.

Припомнили мою переписку с Высоких. А ведь причиной конфликта стало элементарное недопонимание. Я тогда предложил отправить в поездку больше людей, но в итоге, получилось так, что отправили двоих.

По поводу нашумевшей истории с подстанцией, надеюсь, все понимают, что я защищаю интересы жителей двора.

Думаю, все произошло из-за моей прямоты без лукавства. Основная причина кроется не в моем «неэтичном поведении», а в том, что я заподозрил госпожу Доброхотову в причастности к заявке на обустройство детской площадки, поданной ТСЖ «Луч», которое возглавляет ее мать. Я и сейчас считаю, что нецелесообразно выделять деньги на эту детскую площадку. Все равно все дети играют во дворе Дзержинского, 7 на новой площадке.

Что касается моих высказываний, то считаю, что меня спровоцировала Надежда Доброхотова, которая сразу же стала меня оскорблять. Именно в тот вечер меня избили, я лежал с сотрясением и сломанным носом, а она начала называть меня неадекватом. Конечно, я был импульсивен, отреагировал так … как отреагировал. Мне и жене в тот вечер не нужна была поддержка от нее, но можно было просто промолчать. Кстати, именно эта женщина ведет себя в соцсети крайне некорректно, ее не раз вызывал для бесед заммэра.

Конфликт с ней в соцсети и стал поводом для обсуждения на заседании, на меня пишут нелепые жалобы, оскорбляют публично и при этом требуют исключить из Общественной палаты. Наверное, я кому-то на хвост наступил?».