Скандал в Ил Тумэне — ответ коммунистов

«Черный копатель»

На днях сайт sakhatime.ru. распространил сногсшибательную новость сенсационного характера. Оказывается, гражданин Иван Бочоев является «известным общественным деятелем», который вскрыл факт трудоустройства заместителем председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Виктором Губаревым к себе помощником молодого человека Дмитрия Шарипова, не имеющего высшего образования.

Он — председатель Молодежной ассамблеи народов Якутии, заместитель председателя Молодежного парламента Государственного Собрания (Ил Тумэн), лидер комсомола Якутии, секретарь Якутского рескома КПРФ.

Между тем коммунисты города Якутска, в рядах которых до декабря 2010 года состоял сей гражданин, не ведали, что удостоились чести быть рядом с «известным общественным деятелем». И своим единогласным решением исключили Ивана Бочоева из партии за предательство и двурушничество (решение бюро Якутского горкома КПРФ № 12, декабрь 2010 года).

В настоящее время правоохранительными органами республики решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Бочоева за клевету, сопряженную с обвинением Виктора Губарева в хищении в особо крупных размерах и измене Родине. Кроме того, в Якутском городском суде рассматривается гражданское дело о защите чести и достоинства, а также деловой репутации, поданное оклеветанным лицом в отношении указанного гражданина Бочоева.

Только этим можно объяснить ожесточенные нападки Бочоева на коммунистов, который использует любые незначительные поводы, чтобы очернить людей, вовремя распознавших его гнилое нутро и освободившихся от внутрипартийной угрозы. Буквально позавчера Бочоев пытался приобщить к вышеуказанному судебному делу «результат» своей грязной работы «черного копателя» (увольнение молодого человека за незаконченное высшее образование), однако суд отказал в приобщении представленных им документов.

Теперь, в конечном итоге, мы ждем, что наконец-то этот предатель понесет заслуженное наказание.

Леонид ДИОДОРОВ,

заслуженный юрист

Республики Саха (Якутия).