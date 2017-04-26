Скандал в ДЮСШ

Прокуратурой Оймяконского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о лицензировании в образовательных организациях. Установлено, что в нарушение законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Усть-Нерская детская юношеская спортивная школа «Чысхан» осуществляется медицинская деятельность без соответствующей лицензии. Прокуратура района возбудила в отношении директора юридического лица административное производство по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии). По результатам рассмотрения административного материала, директор учреждения привлечен к ответственности в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. В настоящее время в суде на рассмотрении находится административный материал в отношении юридического лица. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба прокуратуры республики Саха (Якутия).

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82