Скандал в администрации Белой Горы

Прокуратура Абыйского района провела проверку законодательства о муниципальной службе в администрации МО «Поселок Белая Гора».

Установлено, что при устройстве на работу, главный специалист администрации предоставил работодателю диплом о высшем профессиональном образовании по специальности «юриспруденция», выданным одним из государственных университетов.

Однако в ходе проверки выявлено, что учебным заведением указанный диплом данному муниципальному служащему не выдавался, в списках выпускников и студентов он не числился.

В связи с выявленными нарушениями законодательства о муниципальной службе, прокуратура района внесла в адрес главы муниципалитета представление.

Прокуратура района также направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании работника администрации по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

По результатам рассмотрения материала прокуратуры возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведется предварительное расследование.