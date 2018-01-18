Скандал с врачом: реакция прокуратуры

О результатах проверки по сообщениям средств массовой информации о нанесении женщине побоев медицинским работником

По поручению прокуратуры Республики Саха (Якутия) прокуратура г. Нерюнгри провела проверку по сообщениям средств массовой информации о нанесении побоев медицинским работником женщине во время ее приема.

Установлено, что заведующий Золотинской участковой больницы гр. Н., находясь 01.01.2018 в этнографическом центре «Эян» с. Иенгра, где проходило праздничное массовое мероприятие, в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения гр. Д.

В тот же день женщина для фиксации побоев обратилась в фельдшерский пункт п. Иенгра, где в качестве врача находился гр. Н., который во время приема отказался её осматривать, при этом применил в её отношении насилие.

После указанного, гр. Н. продолжая свои противоправные действия, пришел к женщине домой и оскорбил её нецензурной бранью.

02.02.2018 женщина обратилась в связи с этим в правоохранительные органы, для решения вопроса о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

Как установила прокурорская проверка, в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства РФ при рассмотрении заявления гр. Д. следственным органом допущена волокита. В целях защиты прав потерпевшей прокуратура г. Нерюнгри внесла в адрес руководителя Следственного отдела по г. Нерюнгри СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) требование об устранении нарушений закона.

Принятие по заявлению женщины законного и обоснованного решения находится на контроле прокуратуры республики.