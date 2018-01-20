Скандал с врачом «драчуном»: неожиданный поворот драмы

Цитаты из статьи-первоисточника:

«18 января в депутатском зале Нерюнгринского районного Совета состоялось совместное заседание двух комиссий: по здравоохранению, социальным вопросам, спорту и по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству, вопросам общественной безопасности.

Рассматривался депутатский запрос Александра Силина по аморальному поведению заведующего Золотинкинской участковой больницей Владимира Наумова. Напомним, что этот врач, который так же является депутатом сельского Совета, во время новогодних праздников избил пациентку, пришедшую на прием, а позже ворвался к ней в дом, и еще раз нанес побои. Возбуждено уголовное дело, где по совокупности статей УК РФ – 116 «Побои» и 139 «Нарушение неприкосновенности жилища» – грозит наказание до 4 лет лишения свободы.»

«Начало заседания было предсказуемым: представители народа во всех грехах обвинили полицию, которая якобы чего-то не доглядела, и приняли решение «Рекомендовать работодателю применить меры самого строгого дисциплинарного воздействия, кроме увольнения». Приняли во внимание недостаток врачей и ходатайство местных жителей.»

«Каждому нормальному человеку ясно: бить человека аморально, мужчине бить женщину – аморально вдвойне, а мужчине-врачу бить женщину-пациентку – просто преступно. Но когда речь идет о том, чтобы выгородить «своих», вопросы морали, чести, нравственности вообще исключаются.

Поэтому на вопрос «Как депутаты сельсовета отреагировали на привлечение своего коллеги к административной ответственности за побои?» –председатель сельского Совета депутатов Юрий Юхновец не моргнув глазом заявил «Мы не знали». Очень сложно поверить, что в маленьком эвенкийском селе кто-то не знал бы о жизни местной знаменитости.

Но, чтобы окончательно обелить дебошира, депутаты договорились до того, чтобы начать собственное расследование и установить «А кто спровоцировал на мордобой такого замечательного специалиста?» Якобы кто-то слышал, как кому-то что-то сказали и на основании этой сплетни депутаты собираются проводить следствие.»

«В конце концов депутаты договорились даже до того, чтобы потребовать от Председателя Следственного комитета тщательного рассмотрения дела. Как будто без их указания А.Бастрыкин не знает как нужно вести следствие.»

«В завершении заседания вспомнили о виновнике «торжества». Хотя фактически он уже уволен и давать задний ход как-то неприлично, но когда речь идет о том, чтобы «отмазать своих», о приличиях не думают.

Тут началась комедия. На вопрос «А сам-то хочешь остаться в должности?» – дебошир начал ломаться, как привокзальная девица «Ну если народ просит, тогда могу». Общими усилиями депутаты все-таки уговорили произнести «Да, хочу остаться», но о том, чтобы извиниться перед односельчанами и потерпевшими речь даже не шла.»