Скандал с ребенком в киоске: апелляция продавца рассмотрена судом

Продавец, насильно удерживавший ребенка в овощном киоске, подал апелляцию в Верховный суд Якутии о смягчении меры пресечения, но его жалоба была отклонена.

Напомним, 16 июня в сети появилось видео, на котором маленький мальчик умоляет продавца овощного киоска его отпустить, а тот пытается доказать, что поймал вора. Покупательница заметила рыдающего мальчика, который кричит: «Дяденька!» и умоляюще складывает ладошки. На требование немедленно отпустить ребенка, продавец начинает показывать на своем телефоне видео и говорит: «Вот камера снимала, у меня доказательства есть».

Через два дня было возбуждено уголовное дело по факту размещенной публикации, а 19 июня Якутский городской суд принял решение поместить мужчину в СИЗО до 18 августа этого года.

Адвокат подозреваемого в апелляционной жалобе указал, что задержание было произведено с нарушением требований уголовно-процессуального кодекса, суд не учел, что его подзащитный обвиняется в совершении преступления средней тяжести, имеет семью, троих малолетних детей, характеризуется положительно. Также указал, что судом не было учтено признание вины и раскаяние обвиняемого. Он попросил постановление суда изменить, избрать меру пресечения – домашний арест или иную другую меру пресечения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции обвиняемый и его адвокаты полностью поддержали доводы апелляционной жалобы.

Однако Верховный суд Якутии пришел к выводу, что суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о невозможности избрания обвиняемому более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу. При этом было учтено, что обвиняемый не имеет регистрации на территории России, официально не трудоустроен, близких родственников в Якутске не имеет. Несмотря на признание вины по предъявленному обвинению признаёт, его показания имеют существенные противоречия с показаниями малолетнего потерпевшего и свидетеля. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что обвиняемый может скрыться или иным образом воспрепятствовать производству по делу. Наличие ходатайств от председателя узбекской общины о личном поручительстве и залоге, а также согласие гражданки М-вой о нахождении на домашнем аресте обвиняемого по месту её жительства, не свидетельствуют о том, что мужчина не нарушит данные меры пресечения.

Исходя из этого, суд апелляционной инстанции постановил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставить постановление Якутского городского суда без изменения.