Скандал с «Аэрофлотом» поднял Егора Борисова в ТОП-10 медийных губернаторов

«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемомсти в соцмедиа за февраль 2018 года
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в феврале 2018 года.
ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа:
Место в рейтинге Перемещения за месяц Персоны Регион Кол-во упоминаний
1. +1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 87,8 тыс.
2. -1 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 69,4 тыс.
3. 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 27,4 тыс.
4. 0 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 16,2 тыс.
5. New ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич Дагестан 13,8 тыс.
6. -1 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 9,2 тыс.
7. 0 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 9,1 тыс.
8. -2 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург 8,7 тыс.
9. New БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 6,8 тыс.
10. +2 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 5,9 тыс.
11. 0 ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 5,0 тыс.
12. +3 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская обл. 4,9 тыс.
13. -4 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Башкортостан 4,8 тыс.
14. -6 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 4,5 тыс.
15. New ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 4,4 тыс.
16. New НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 4,1 тыс.
17. 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 4,0 тыс.
18. New КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 3,9 тыс.
19. New ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович Приморский край 3,8 тыс.
20. -2 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 3,7 тыс.
Лидерами рейтинга стали Сергей СОБЯНИН (Москва), Рамзан КАДЫРОВ (Чечня) и Андрей ВОРОБЬЕВ (Московская область).
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с сильным снегопадом, который обрушился на столицу, посещение школ объявлено свободным. Также обсуждалось, что Сергей Собянин поддержал идею установки памятной доски Борису НЕМЦОВУ.
Помимо этого, в соцсетях обсуждалась «Коробка от Собянина», которую дарят в московских роддомах.
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто «искажает правду» о Великой Отечественной войне.
В соцсетях обсуждалось ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева, на котором были подведены итоги 5-летней работы.
«Новичками» (new) рейтинга стали Владимир ВАСИЛЬЕВ (Дагестан), Егор БОРИСОВ (Саха), Александр ДРОЗДЕНКО (Ленинградская область), Глеб НИКИТИН (Нижегородская область), Наталья КОМАРОВА (ХМАО) и Андрей ТАРАСЕНКО (Приморский край).
В соцсетях обсуждались кадровые перестановки, которые провел глава Дагестана Владимир Васильев.
В соцсетях обсуждался инцидент с главой Якутии Егором Борисовым, который произошел на борту самолета «Аэрофлот».
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на своем официальном канале на YouTube запустил #БлинChallenge #блинчеллендж.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин встретился с участниками конкурса «Лидеры России». Также в соцсетях обсуждался дорогостоящий транспорт главы региона.
В соцсетях обсуждалась поездка губернатора ХМАО Натальи Комаровой на «Сургутское судоремонтное производство».
Глава Приморья Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким Романа ФИЛИПОВА, погибшего в Сирии.
Методика:
1. Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа.
2. Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, форумах и блогах.
Данные для рейтинга рассчитаны 01.03.2018.
4. Период исследования: февраль 2018 года.
О компании «Медиалогия»
«Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.