Скандал с «Аэрофлотом» поднял Егора Борисова в ТОП-10 медийных губернаторов

«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемомсти в соцмедиа за февраль 2018 года

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в феврале 2018 года.

ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа:

Место в рейтинге Перемещения за месяц Персоны Регион Кол-во упоминаний

1. +1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 87,8 тыс.

2. -1 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 69,4 тыс.

3. 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 27,4 тыс.

4. 0 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 16,2 тыс.

5. New ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич Дагестан 13,8 тыс.

6. -1 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 9,2 тыс.

7. 0 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 9,1 тыс.

8. -2 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург 8,7 тыс.

9. New БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 6,8 тыс.

10. +2 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 5,9 тыс.

11. 0 ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 5,0 тыс.

12. +3 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская обл. 4,9 тыс.

13. -4 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Башкортостан 4,8 тыс.

14. -6 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 4,5 тыс.

15. New ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 4,4 тыс.

16. New НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 4,1 тыс.

17. 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 4,0 тыс.

18. New КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 3,9 тыс.

19. New ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович Приморский край 3,8 тыс.

20. -2 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 3,7 тыс.

Лидерами рейтинга стали Сергей СОБЯНИН (Москва), Рамзан КАДЫРОВ (Чечня) и Андрей ВОРОБЬЕВ (Московская область).

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с сильным снегопадом, который обрушился на столицу, посещение школ объявлено свободным. Также обсуждалось, что Сергей Собянин поддержал идею установки памятной доски Борису НЕМЦОВУ.

Помимо этого, в соцсетях обсуждалась «Коробка от Собянина», которую дарят в московских роддомах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто «искажает правду» о Великой Отечественной войне.

В соцсетях обсуждалось ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева, на котором были подведены итоги 5-летней работы.

«Новичками» (new) рейтинга стали Владимир ВАСИЛЬЕВ (Дагестан), Егор БОРИСОВ (Саха), Александр ДРОЗДЕНКО (Ленинградская область), Глеб НИКИТИН (Нижегородская область), Наталья КОМАРОВА (ХМАО) и Андрей ТАРАСЕНКО (Приморский край).

В соцсетях обсуждались кадровые перестановки, которые провел глава Дагестана Владимир Васильев.

В соцсетях обсуждался инцидент с главой Якутии Егором Борисовым, который произошел на борту самолета «Аэрофлот».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на своем официальном канале на YouTube запустил #БлинChallenge #блинчеллендж.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин встретился с участниками конкурса «Лидеры России». Также в соцсетях обсуждался дорогостоящий транспорт главы региона.

В соцсетях обсуждалась поездка губернатора ХМАО Натальи Комаровой на «Сургутское судоремонтное производство».

Глава Приморья Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким Романа ФИЛИПОВА, погибшего в Сирии.

Методика:

1. Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа.

2. Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, форумах и блогах.

Данные для рейтинга рассчитаны 01.03.2018.

4. Период исследования: февраль 2018 года.

О компании «Медиалогия»

«Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.