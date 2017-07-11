Скандал на «Играх Манчаары»: вдруг вы пропустили

Финальная схватка между известными борцами Леонидом Спиридоновым и Иннокентием Иннокентьевым оказалась спорной.

Сначала судьи в финале встречи в категории 80 кг присудили победу Иннокентьеву. Спиридонов с вердиктом не согласился, сообщает News.ykt.

Он подошёл в судейский сектор и начал предъявлять претензии рефери. Его остановил человек, похожий на вице-премьера Якутии Михаила Гуляева, и министр спорта Георгий Балакшин.

Михаил Гуляев прокомментировал, что его там не было. «Я смотрел трансляцию во время обеда по телевизору», — сказал он.

«Спортсмены упали на ковёр одновременно. Сначала победу присудили Иннокентьеву. Спиридонов попытался выяснить. Но как таковой разборки не было. Позже, рассмотрев апелляцию, поданную Спиридоновым, судьи решили, что победа за ним», — сказал Георгий Балакшин.

Дозвониться до главного судьи «Игр Манчаары» Семена Говорова и самих спортсменов не удалось. Они находятся в пути из Верхневилюйского района.

Но читатели могут сами определить, кто у кого выиграл. Смотрите видеозапись из прямого эфира НВК «Саха».

Повтор схватки на видео — 6:55:25.

Сама схватка и подход к судье: