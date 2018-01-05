Скалолазу из Якутии присвоили первый спортивный разряд

Впервые в истории якутского скалолазания спортсмен сборной Якутска выполнил норматив на первый спортивный разряд, сообщает НВК «Саха».

Олег Зверев, член сборной Якутии по скалолазанию, чемпион Якутска по видам скалолазания трудность и боулдеринг, выполнил 1 разряд в чемпионате города Ростов-на-Дону. Соответствующие документы и присвоение разряда по ходатайству федерации альпинизма и скалолазания Якутии выдало Министерство спорта РС (Я).

Зверев, сильнейший скалолаз республики, родом из Томска, занимается скалолазанием с 12 лет. В юношеские годы Олег выполнил кандидата в мастера спорта, но затем забросил занятия этим видом спорта. В студенческие годы Зверев вернулся к скалолазанию, совмещая его с альпинизмом и ледолазанием.

В 2013 году Олег Зверев переезжает в Якутск и находит единомышленников. Тогда это был экстремальный клуб «Горностай», который базировался на скалодроме БГУЭП. Зверев внес неоценимый вклад в развитие скалолазания Якутии, он повысил планку для местных скалолазов, благодаря его инициативе прошли первые внутриклубные соревнования.

Олег один из тех энтузиастов, которые были у истоков зарождения федерации альпинизма и скалолазания Якутии. С тех пор Зверев выступает на соревнованиях ДФО и других городах России за Якутск.