Скачки: призы Глав улусов получили фавориты

Летние конно-спортивные скачки на призы Глав улусов прошли на ипподроме Якутской ГСХА.
17.00 ч Скачка № 1. Дистанция 800 м Для лошадей 2-х лет
|№
|Кличка
|Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер,
|Время
|М
|
1
|
Айнцер Гут
|гнед. жер. 2015 .р. 5 пок. Со Фа Со Гуд-Афродита, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей-Петров В.В., камзол-белый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
|
54,1
|
1
|
2
|
Голден Фокс
|рыж. коб. 2015 г.р. ЧВП Бэлэх-Фанария, ООО к/з «Борто» Хангалаского улуса, жокей-Михайлов А.В., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И.
|
55,1
|
4
|
3
|
Люциана
|рыж. коб. 2015 г.р. ЧВП Данк Шот-Тамилай, , ЧВ Захарова Л.Н. Мегино-Кангаласский улус, жокей-Захаров Е.Е., камзол-черный, тренер-Захаров Е.Е.
|
56,0
|
6
|
4
|
Литл Лайт
|т.гнед.жер. 2015 г.р. ЧВП Арджуна-Паунд Глори, ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А.
|
54,9
|
3
|
5
|
Сайбер Шот
|рыж. жер. 2015 г.р. ЧВП Данк Шот-Совдия, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Лиханов С.С., камзол-черный рукава бел., тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
|
54,3
|
2
|6
|Эркин
|рыж.жер.2015 г.р. 5 пок. Боцман-Эркээни, ЧВ Яндреев И.А., Хангаласский улус, жокей-Яндреев В.И., камзол-красный, тренер-Яндреев И.А.
|
55,4
|
5
17.15 ч Скачка № 2. Дистанция 2400 м Для жеребцов 4-х лет и ст.
|№
|Кличка
|Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер
|Время
|М
|
1
|
Хэвенли Стид
|рыж. жер. 2010 г.р. ЧВП Плезэнтлие Перфект-Притти Даз Ит, ЧВ Румянцев Н.И., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-салатовый тренер высшей категории-Ядреев С.П.
|
2.45,8
|
1
|
2
|
Салто
|гнед. жер. 2011 г.р. ЧВП Широкко-Си Роод, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Петров В.В., камзол-белый с синими полосками, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
|
2.50,7
|
4
|
3
|
Фрут Элли
|гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП Флауэр Элли-Фрутфул, ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А.
|
2.50,4
|
3
|4
|Электрошок
|рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Шолохов-Элле Плате, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
|
2.48,9
|
2
17.30 ч Скачка № 3. Дистанция 1000 м Для лошадей 4-х лет и старше
|№
|Кличка
|Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер,
|Время
|М
|
1
|
Неарх
|рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Халиф-Нера, , ФКС Хангалаского улуса, жокей-Михайлов А.В., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И.
|
1.05,0
|
1
|
2
|
Кул Джет
|гнед. жер. 2010 г.р. ЧВП Кайтано-Джатика, ЧВ Еттянов Н.Н., Верхевилюйский улус, жокей 1 категории- Сторчеус А.В., камзол-салатовый, тренер-Неустроева А.Г.
|
1.05,4
|
2-3
|
3
|
Дина Дансер
|гнед. коб. 2010 г.р. ЧВП Денбера Дансер-Инмам, ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А.
|
1.09,0
|
5
|
4
|
Плазма
|гнед. коб.2012 г.р. ЧВП Лизинг-Полироль, КФХ «Атыыhыт» г. Якутск, жокей-Тимофеева Н.А., камзол-черный с желтыми полосками, тренер-Иванов К.В.
|
1.05,4
|
2-3
|
5
|
Гридница
|гнед.коб. 2012 г.р. ЧВП Ту Тзе Хайтс-Граффити, СХПК «Крестях» Сунтарского улуса, жокей-Иванов К.В., камзол-синий, тренер-Иванов К.В.
|
1.06,1
|
4
17.45 ч Скачка № 4. Дистанция 1200 м Для лошадей 2014 г.р.
|№
|Кличка
|Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер,
|Время
|М
|1
|Рыжик
|рыж.жер.улуч. ЧВ Егоров Н.М. Мегино-Кангаласский улус, жокей-Александров И.Ю., камзол-зеленый, тренер-Александров Ю.Н.
|1.36,6
|3
|2
|Линкин Парк
|рыж. коб.улуч. ЧВ Янков Г.Г., Олекминский улус, жокей-Гатилов М.А., камзол-желтый, тренер-Марков П.Н.
|упала
|—
|3
|Беллатор
|гнед. жер. улуч. ЧВ Янков Г.Г., Олекминский улус, жокей-Яндреев В.И., камзол-красный, тренер-Яндреев И.А.
|1.33,0
|1
|4
|Мэник
|сер. жер. улуч. ЧВ Петров Н.Ю. Якутск, мастер-жокей-Петров В.В., камзол-белый, тренер-Протодьяконов П.В.
|1.49,7
|6
|5
|Амира
|гнед.коб.улуч. Адамов В.Г. Хангаласский улус, жокей-Кандинский В.В., камзол-красный, тренер-Адамов В.Г.
|1.41,5
|5
|6
|Айхал
|пег. жер. улуч. Сергеев А.Н. Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-желтый, тренер-Сергеев А.Н.
|1.40,0
|4
|
7
|
Кустукчаана
|вор. коб. улуч. ЧВ Баишев А.А. Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А.
|
1.35,6
|
2
18.00 ч Скачка № 5. Дистанция 1200 м Для лошадей 3-х лет
|№
|Кличка
|Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер,
|Время
|М
|
1
|
Архангел
|вор. жер. 2014 г.р. 5 пок. Гринго Гай-Асса, МР «Верхневилюйский улус», жокей 1 категории-Сторчеус А.В., камзол-салатовый, тренер-Неустроева А.Г.
|
1.27,4
|
5
|
2
|
Алфина
|гнед. коб. 2014 г.р. 2 пок Алмош Везер-Фирма, ЧВ Варламов В.И. Горный улус, жокей-Ларионов Р.Ф., камзол-синий рукава красные, тренер-Варламов С.И.
|
1.25,8
|
4
|
3
|
Стимул
|рыж. жер. 2014 г.р. ЧВП Алмош Везер – Сайсары Куо, ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А.
|
1.23,0
|
1
|
4
|
Милан
|гнед. жер. 2014 г.р. 5 пок. Мини Реал-Афродита, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
|
1.23,9
|
2
|5
|Бригантина
|рыж. коб. 2014 г.р. 5 пок., Бабар-Ридонна, ЧВ Семенов К.Х. Горный улус, жокей-Жирков Я.С., камзол-желтый шахмат, тренер-Жирков Я.С.
|1.24,0
|3
|
6
|Борн Виннер
|гнед. коб. 2014 г.р. 4 пок. Франциско Гойя-Биктэри, ЧВ Портнягин И.И. Усть-Алданский улус, жокей-Кычкин Д.В., камзол-голубой с белыми полосками, тренер-Емельянов О.П.
|
снят
|
—
|
7
|
Ника
|т. гнед. коб. 2014 г.р. 5 пок. Тракблейзер-Нарын, ЧВ Захарова Л.Н. Мегино-Кангаласский улус, жокей-Захаров Е.Е., камзол-черный, тренер-Захаров Е.Е.
|
упала
|
—
18.15ч Скачка № 6. Дистанция 1600 м Для лошадей 4-х лет и ст.
|№
|Кличка
|Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер,
|Время
|М
|1
|Ойор Хара
|вор. мер 2011 г.р. як. пор. ЧВ Назаров А.А., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-салатовый, тренер высшей категории-Ядреев С.П.
|2.15,2
|2
|2
|Туман
|сер.мер. 2010 г.р. як.пор. ЧВ Неустроев Д.Р., Чурапчинский улус, жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С.
|2.13,9
|1
|3
|Элээмэ
|пег. мер. 2013 г.р як. пор. ЧВ Беляев Н.Н. Чурапчинский улус, жокей-Петров А.Д., камзол-синий со звездочками, тренер-Осипов Д.С.
|2.28,3
|3
18.30 ч Скачка № 7. Дистанция 1600 м Для лошадей 4-х лет и ст.
|№
|Кличка
|Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер,
|Время
|М
|
1
|
Альтер
|карак. жер. 2012 г.р. ЧВП Террестриал-Альтер Эго, ЧВ Кривошапкин Е.П., Томпонский улус, жокей-Гатилов М.А, камзол-желтый, тренер-Кривошапкин Е.П.
|
1.46,9
|
3
|
2
|
Конкистадор
|гнед. жер. 2013 г.р. ЧВП Кэпитал Экспоужер-Кьюреля, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей- Иванов К.В., камзол-синий со звездочками, тренер-Иванов К.В.
|
1.46,0
|
2
|
3
|
Дилинджер
|рыж. жер. 2012 г.р. ЧВП Дилан Томас-Чикуита Линда, МО «Чурапчинский улус», жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С.
|
1.48,2
|
6
|
4
|
Рашен Джой
|гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП Азамур-Семиноул Лэсс, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
|
1.45,2
|
1
|
5
|
Рашен Дэй
|т.гнед. жер. 2009 г.р. ЧВП Харленз Холидэй-Сильвер Чанс, ФКС Хангаласского улуса, жокей-Михайлов А.В., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И.
|
1.47,2
|
4
|
6
|
Маджестик
|гнед.жер. 2009 г.р. ЧВП Эй Ти Кинсон-Эпика, МР «Верхневилюйский улус», жокей 1 категории-Сторчеус А.В., камзол-салатовый, тренер-Неустроева А.Г.
|
1.47,3
|
5
18.45 ч Скачка № 8. Дистанция 1600 м Для лошадей 4-х лет и ст.
|№
|Кличка
|Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер
|Время
|М
|
1
|
Тускул
|т. рыж. жер. 2011 г.р. ЧВП Тракблейзер-Сулусчаана, МО «Чурапчинский улус», жокей-Петров А.Д., камзол-синий со звездочками, тренер-Осипов Д.С.
|
1.50,8
|
2
|
2
|
Бон Бон
|гнед. коб. 2013 г.р. 4 пок. Уин Лавьер-Беретта, СХПК «Крестях» Сунтарского улуса, жокей-Тимофеева Н.А., камзол-черный с желтыми полосками, тренер-Иванов К.В.
|
сошла
|
—
|
3
|
Синьорита
|т.сер. коб. 2013 г.р. ЧВП Со Фа Со Гуд-Тамилай, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
|
1.50,4
|
1
|4
|Горец
|гнед. жер. 2013 г.р. 2 пок. Авангард-Фирма, ЧВ Варламов В.И. Горный улус, жокей-Ларионов Р.Ф., камзол-синий рукава красные, тренер-Варламов С.И.
|
1.53,6
|
3
|5
|Голден Граф
|гнед. жер. 2013 г.р. ЧВП Гринго Гай-Фанария, МР «Верхневилюйский улус», жокей 1 категории-Сторчеус А.В., камзол-салатовый, тренер-Неустроева А.Г.
|
1.54,1
|
4
19.00 ч Скачка № 9. Дистанция 1600 м Для лошадей 4-х лет и ст.
|№
|Кличка
|Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер,
|Время
|М
|
1
|
Байтал
|рыж. жер. 2013 г.р. ЧВП Бараммат-Аяда, ЧВ Оконешников Н.И., Чурапчинский улус, жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С.
|
1.56,8
|
2
|
2
|
Самурай
|рыж. жер. 2013 г.р. 4 пок .Авангард-Туймаада, ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Мухаметов В.Н., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А.
|
1.57,4
|
3
|
3
|
Крэк
|гнед. жер. 2013 г.р. 5 пок. Тракблейзер-Афродита, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей-Петров В.В., камзол-белый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
|
1.53,4
|
1
|
4
|
Муручээнэ
|т. рыж. коб. 2013 г.р. 4 пок. Палермо-Надежда, ЧВ Портнягин И.И. Усть-Алданский улус, жокей—Кычкин Д.В., камзол-голубой с белыми полосками, тренер-Емельянов О.П.
|
снята
|
—
19.15 ч Скачка № 10. Дистанция 3200 м Для лошадей 4-х лет и ст.
|№
|Кличка
|Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер,
|Время
|М
|
1
|
Хаар Стар
|гнед. мер. 2012 г.р. улуч., ЧВ ИП КФХ «Варламов Э.М.» Хангаласский улус,в аренде у Янкова Г.Г., жокей-Ларионов Р.Ф., камзол-синий рукава красные, тренер-Варламов С.И.
|
4.21,0
|
1
|2
|Мэник
|рыж.мер. 2012 г.р. улуч. ЧВ Тимофеев В.В. Амгинский улус, жокей-Иванов В.В., камзол-белый, тренер-Громов Н.Н.
|4.33,6
|4
|3
|Быйан
|сер. мер. 2011 г.р. улуч. ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А.
|
4.27,1
|
2
|4
|Пьер
|рыж.жер. 2009 г.р.улуч. КФХ «Атыыhыт» г. Якутск, жокей-Иванов К.В., камзол-синий с звездочками, тренер-Иванов К.В
|4.38,4
|5
|5
|Ветерок
|вор. мер. 2012 г.р. улуч. ЧВ Егоров М.М. Мегино-Кангаласский улус, жокей-Александров И.Ю., камзол-зеленый, тренер-Александров Ю.Н.
|5.24,4
|6
|6
|Король
|савр. мер. 2011 г.р. улуч, ЧВ Сергеев А.Н., Мегино-Кангаласский улус, жокей-_____________, камзол-________, тренер-Сергеев А.Н.
|4.28,1
|3
19.30 ч Скачка № 11. Дистанция 2000 м Для лошадей 4-х лет и ст.
|№
|Кличка
|Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер,
|Время
|М
|
1
|
Грозный Тор
|гнед. жер. 2013 г.р. ЧВП Сосайтис Чайрмэн-Трейд Фэир, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
|
2.22,6
|
3
|2
|Турбо Дансер
|рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Турбо Сторм-Дансинг Прателла, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей-Иванов К.В., камзол-синий со звездочками, тренер-Иванов К.В.
|
2.21,8
|
2
|
3
|
Риттер Кит
|гнед.жер. 2012 г.р.ЧВП Ринтенз Джой-Рулд Бай Руби, ЧВ Румянцев Н.И., Ядреев С.П., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-салатовый, тренер высшей категории-Ядреев С.П.
|
2.19.8
|
1
За этот сезон ипподром принял вторые скачки. Глядя оживленно поддерживающую публику на трибунах так и хочется, чтобы сезон скачек был круглогодичным. Настолько ощущалась энергетика, мощь единения и ожидания победы. К сожалению, условия нашего Северного края не позволяют получать остроту подобного настроения круглый год. Потому в мотивационном плане якутские скачки – это больше идеологические мероприятия, не преследующие высокодоходность. Отрадно, что в ипподроме в прошлом году силами стройотрядов обновили ограждения, отремонтированы трибуны. Ввиду того, что желающих участников в этом году много, силами Академии установлены вспомогательные помещения для содержания скакунов. Благодаря эффективному взаимодействию Федерации конного спорта и Якутской ГСХА каждый сезон старт-машины слаженно работают как на ипподроме Академии, так и на ипподроме в местности «Үс Хатыҥ».
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