Скачки: призы Глав улусов получили фавориты

Летние конно-спортивные скачки на призы Глав улусов прошли на ипподроме Якутской ГСХА.

17.00 ч Скачка № 1. Дистанция 800 м Для лошадей 2-х лет

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер, Время М 1 Айнцер Гут гнед. жер. 2015 .р. 5 пок. Со Фа Со Гуд-Афродита, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей-Петров В.В., камзол-белый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 54,1 1 2 Голден Фокс рыж. коб. 2015 г.р. ЧВП Бэлэх-Фанария, ООО к/з «Борто» Хангалаского улуса, жокей-Михайлов А.В., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И. 55,1 4 3 Люциана рыж. коб. 2015 г.р. ЧВП Данк Шот-Тамилай, , ЧВ Захарова Л.Н. Мегино-Кангаласский улус, жокей-Захаров Е.Е., камзол-черный, тренер-Захаров Е.Е. 56,0 6 4 Литл Лайт т.гнед.жер. 2015 г.р. ЧВП Арджуна-Паунд Глори, ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А. 54,9 3 5 Сайбер Шот рыж. жер. 2015 г.р. ЧВП Данк Шот-Совдия, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Лиханов С.С., камзол-черный рукава бел., тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 54,3 2 6 Эркин рыж.жер.2015 г.р. 5 пок. Боцман-Эркээни, ЧВ Яндреев И.А., Хангаласский улус, жокей-Яндреев В.И., камзол-красный, тренер-Яндреев И.А. 55,4 5

17.15 ч Скачка № 2. Дистанция 2400 м Для жеребцов 4-х лет и ст.

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер Время М 1 Хэвенли Стид рыж. жер. 2010 г.р. ЧВП Плезэнтлие Перфект-Притти Даз Ит, ЧВ Румянцев Н.И., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-салатовый тренер высшей категории-Ядреев С.П. 2.45,8 1 2 Салто гнед. жер. 2011 г.р. ЧВП Широкко-Си Роод, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Петров В.В., камзол-белый с синими полосками, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 2.50,7 4 3 Фрут Элли гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП Флауэр Элли-Фрутфул, ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А. 2.50,4 3 4 Электрошок рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Шолохов-Элле Плате, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 2.48,9 2

17.30 ч Скачка № 3. Дистанция 1000 м Для лошадей 4-х лет и старше

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер, Время М 1 Неарх рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Халиф-Нера, , ФКС Хангалаского улуса, жокей-Михайлов А.В., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И. 1.05,0 1 2 Кул Джет гнед. жер. 2010 г.р. ЧВП Кайтано-Джатика, ЧВ Еттянов Н.Н., Верхевилюйский улус, жокей 1 категории- Сторчеус А.В., камзол-салатовый, тренер-Неустроева А.Г. 1.05,4 2-3 3 Дина Дансер гнед. коб. 2010 г.р. ЧВП Денбера Дансер-Инмам, ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А. 1.09,0 5 4 Плазма гнед. коб.2012 г.р. ЧВП Лизинг-Полироль, КФХ «Атыыhыт» г. Якутск, жокей-Тимофеева Н.А., камзол-черный с желтыми полосками, тренер-Иванов К.В. 1.05,4 2-3 5 Гридница гнед.коб. 2012 г.р. ЧВП Ту Тзе Хайтс-Граффити, СХПК «Крестях» Сунтарского улуса, жокей-Иванов К.В., камзол-синий, тренер-Иванов К.В. 1.06,1 4

17.45 ч Скачка № 4. Дистанция 1200 м Для лошадей 2014 г.р.

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер, Время М 1 Рыжик рыж.жер.улуч. ЧВ Егоров Н.М. Мегино-Кангаласский улус, жокей-Александров И.Ю., камзол-зеленый, тренер-Александров Ю.Н. 1.36,6 3 2 Линкин Парк рыж. коб.улуч. ЧВ Янков Г.Г., Олекминский улус, жокей-Гатилов М.А., камзол-желтый, тренер-Марков П.Н. упала — 3 Беллатор гнед. жер. улуч. ЧВ Янков Г.Г., Олекминский улус, жокей-Яндреев В.И., камзол-красный, тренер-Яндреев И.А. 1.33,0 1 4 Мэник сер. жер. улуч. ЧВ Петров Н.Ю. Якутск, мастер-жокей-Петров В.В., камзол-белый, тренер-Протодьяконов П.В. 1.49,7 6 5 Амира гнед.коб.улуч. Адамов В.Г. Хангаласский улус, жокей-Кандинский В.В., камзол-красный, тренер-Адамов В.Г. 1.41,5 5 6 Айхал пег. жер. улуч. Сергеев А.Н. Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-желтый, тренер-Сергеев А.Н. 1.40,0 4 7 Кустукчаана вор. коб. улуч. ЧВ Баишев А.А. Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А. 1.35,6 2

18.00 ч Скачка № 5. Дистанция 1200 м Для лошадей 3-х лет

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер, Время М 1 Архангел вор. жер. 2014 г.р. 5 пок. Гринго Гай-Асса, МР «Верхневилюйский улус», жокей 1 категории-Сторчеус А.В., камзол-салатовый, тренер-Неустроева А.Г. 1.27,4 5 2 Алфина гнед. коб. 2014 г.р. 2 пок Алмош Везер-Фирма, ЧВ Варламов В.И. Горный улус, жокей-Ларионов Р.Ф., камзол-синий рукава красные, тренер-Варламов С.И. 1.25,8 4 3 Стимул рыж. жер. 2014 г.р. ЧВП Алмош Везер – Сайсары Куо, ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А. 1.23,0 1 4 Милан гнед. жер. 2014 г.р. 5 пок. Мини Реал-Афродита, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 1.23,9 2 5 Бригантина рыж. коб. 2014 г.р. 5 пок., Бабар-Ридонна, ЧВ Семенов К.Х. Горный улус, жокей-Жирков Я.С., камзол-желтый шахмат, тренер-Жирков Я.С. 1.24,0 3 6 Борн Виннер гнед. коб. 2014 г.р. 4 пок. Франциско Гойя-Биктэри, ЧВ Портнягин И.И. Усть-Алданский улус, жокей-Кычкин Д.В., камзол-голубой с белыми полосками, тренер-Емельянов О.П. снят — 7 Ника т. гнед. коб. 2014 г.р. 5 пок. Тракблейзер-Нарын, ЧВ Захарова Л.Н. Мегино-Кангаласский улус, жокей-Захаров Е.Е., камзол-черный, тренер-Захаров Е.Е. упала —

18.15ч Скачка № 6. Дистанция 1600 м Для лошадей 4-х лет и ст.

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер, Время М 1 Ойор Хара вор. мер 2011 г.р. як. пор. ЧВ Назаров А.А., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-салатовый, тренер высшей категории-Ядреев С.П. 2.15,2 2 2 Туман сер.мер. 2010 г.р. як.пор. ЧВ Неустроев Д.Р., Чурапчинский улус, жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С. 2.13,9 1 3 Элээмэ пег. мер. 2013 г.р як. пор. ЧВ Беляев Н.Н. Чурапчинский улус, жокей-Петров А.Д., камзол-синий со звездочками, тренер-Осипов Д.С. 2.28,3 3

18.30 ч Скачка № 7. Дистанция 1600 м Для лошадей 4-х лет и ст.

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер, Время М 1 Альтер карак. жер. 2012 г.р. ЧВП Террестриал-Альтер Эго, ЧВ Кривошапкин Е.П., Томпонский улус, жокей-Гатилов М.А, камзол-желтый, тренер-Кривошапкин Е.П. 1.46,9 3 2 Конкистадор гнед. жер. 2013 г.р. ЧВП Кэпитал Экспоужер-Кьюреля, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей- Иванов К.В., камзол-синий со звездочками, тренер-Иванов К.В. 1.46,0 2 3 Дилинджер рыж. жер. 2012 г.р. ЧВП Дилан Томас-Чикуита Линда, МО «Чурапчинский улус», жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С. 1.48,2 6 4 Рашен Джой гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП Азамур-Семиноул Лэсс, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 1.45,2 1 5 Рашен Дэй т.гнед. жер. 2009 г.р. ЧВП Харленз Холидэй-Сильвер Чанс, ФКС Хангаласского улуса, жокей-Михайлов А.В., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И. 1.47,2 4 6 Маджестик гнед.жер. 2009 г.р. ЧВП Эй Ти Кинсон-Эпика, МР «Верхневилюйский улус», жокей 1 категории-Сторчеус А.В., камзол-салатовый, тренер-Неустроева А.Г. 1.47,3 5

18.45 ч Скачка № 8. Дистанция 1600 м Для лошадей 4-х лет и ст.

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер Время М 1 Тускул т. рыж. жер. 2011 г.р. ЧВП Тракблейзер-Сулусчаана, МО «Чурапчинский улус», жокей-Петров А.Д., камзол-синий со звездочками, тренер-Осипов Д.С. 1.50,8 2 2 Бон Бон гнед. коб. 2013 г.р. 4 пок. Уин Лавьер-Беретта, СХПК «Крестях» Сунтарского улуса, жокей-Тимофеева Н.А., камзол-черный с желтыми полосками, тренер-Иванов К.В. сошла — 3 Синьорита т.сер. коб. 2013 г.р. ЧВП Со Фа Со Гуд-Тамилай, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 1.50,4 1 4 Горец гнед. жер. 2013 г.р. 2 пок. Авангард-Фирма, ЧВ Варламов В.И. Горный улус, жокей-Ларионов Р.Ф., камзол-синий рукава красные, тренер-Варламов С.И. 1.53,6 3 5 Голден Граф гнед. жер. 2013 г.р. ЧВП Гринго Гай-Фанария, МР «Верхневилюйский улус», жокей 1 категории-Сторчеус А.В., камзол-салатовый, тренер-Неустроева А.Г. 1.54,1 4

19.00 ч Скачка № 9. Дистанция 1600 м Для лошадей 4-х лет и ст.

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер, Время М 1 Байтал рыж. жер. 2013 г.р. ЧВП Бараммат-Аяда, ЧВ Оконешников Н.И., Чурапчинский улус, жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С. 1.56,8 2 2 Самурай рыж. жер. 2013 г.р. 4 пок .Авангард-Туймаада, ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Мухаметов В.Н., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А. 1.57,4 3 3 Крэк гнед. жер. 2013 г.р. 5 пок. Тракблейзер-Афродита, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей-Петров В.В., камзол-белый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 1.53,4 1 4 Муручээнэ т. рыж. коб. 2013 г.р. 4 пок. Палермо-Надежда, ЧВ Портнягин И.И. Усть-Алданский улус, жокей—Кычкин Д.В., камзол-голубой с белыми полосками, тренер-Емельянов О.П. снята —

19.15 ч Скачка № 10. Дистанция 3200 м Для лошадей 4-х лет и ст.

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер, Время М 1 Хаар Стар гнед. мер. 2012 г.р. улуч., ЧВ ИП КФХ «Варламов Э.М.» Хангаласский улус,в аренде у Янкова Г.Г., жокей-Ларионов Р.Ф., камзол-синий рукава красные, тренер-Варламов С.И. 4.21,0 1 2 Мэник рыж.мер. 2012 г.р. улуч. ЧВ Тимофеев В.В. Амгинский улус, жокей-Иванов В.В., камзол-белый, тренер-Громов Н.Н. 4.33,6 4 3 Быйан сер. мер. 2011 г.р. улуч. ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А. 4.27,1 2 4 Пьер рыж.жер. 2009 г.р.улуч. КФХ «Атыыhыт» г. Якутск, жокей-Иванов К.В., камзол-синий с звездочками, тренер-Иванов К.В 4.38,4 5 5 Ветерок вор. мер. 2012 г.р. улуч. ЧВ Егоров М.М. Мегино-Кангаласский улус, жокей-Александров И.Ю., камзол-зеленый, тренер-Александров Ю.Н. 5.24,4 6 6 Король савр. мер. 2011 г.р. улуч, ЧВ Сергеев А.Н., Мегино-Кангаласский улус, жокей-_____________, камзол-________, тренер-Сергеев А.Н. 4.28,1 3

19.30 ч Скачка № 11. Дистанция 2000 м Для лошадей 4-х лет и ст.

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер, Время М 1 Грозный Тор гнед. жер. 2013 г.р. ЧВП Сосайтис Чайрмэн-Трейд Фэир, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 2.22,6 3 2 Турбо Дансер рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Турбо Сторм-Дансинг Прателла, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей-Иванов К.В., камзол-синий со звездочками, тренер-Иванов К.В. 2.21,8 2 3 Риттер Кит гнед.жер. 2012 г.р.ЧВП Ринтенз Джой-Рулд Бай Руби, ЧВ Румянцев Н.И., Ядреев С.П., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-салатовый, тренер высшей категории-Ядреев С.П. 2.19.8 1

За этот сезон ипподром принял вторые скачки. Глядя оживленно поддерживающую публику на трибунах так и хочется, чтобы сезон скачек был круглогодичным. Настолько ощущалась энергетика, мощь единения и ожидания победы. К сожалению, условия нашего Северного края не позволяют получать остроту подобного настроения круглый год. Потому в мотивационном плане якутские скачки – это больше идеологические мероприятия, не преследующие высокодоходность. Отрадно, что в ипподроме в прошлом году силами стройотрядов обновили ограждения, отремонтированы трибуны. Ввиду того, что желающих участников в этом году много, силами Академии установлены вспомогательные помещения для содержания скакунов. Благодаря эффективному взаимодействию Федерации конного спорта и Якутской ГСХА каждый сезон старт-машины слаженно работают как на ипподроме Академии, так и на ипподроме в местности «Үс Хатыҥ».