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Спорт
29 мая 2017, 15:59
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Скачки: призы Глав улусов получили фавориты

Летние конно-спортивные скачки на призы Глав улусов прошли на ипподроме Якутской ГСХА.

 17.00 ч     Скачка № 1.   Дистанция 800 м    Для лошадей 2-х лет

Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер, Время М
 

1

  

Айнцер Гут

 гнед. жер. 2015 .р. 5 пок. Со Фа Со Гуд-Афродита, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей-Петров В.В., камзол-белый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.  

54,1

  

1
 

2

  

Голден Фокс

 рыж. коб. 2015 г.р. ЧВП Бэлэх-Фанария, ООО к/з «Борто» Хангалаского улуса, жокей-Михайлов А.В., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И.  

55,1

  

4
 

3

  

Люциана

 рыж. коб. 2015 г.р. ЧВП Данк Шот-Тамилай, , ЧВ Захарова Л.Н. Мегино-Кангаласский улус, жокей-Захаров Е.Е., камзол-черный, тренер-Захаров Е.Е.  

56,0

  

6
 

4

  

Литл Лайт

 т.гнед.жер. 2015 г.р. ЧВП Арджуна-Паунд Глори, ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А.  

54,9

  

3

 
 

5

  

Сайбер Шот

 рыж. жер. 2015 г.р. ЧВП Данк Шот-Совдия, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Лиханов С.С., камзол-черный рукава бел., тренер высшей категории-Игнатьев В.А.  

54,3

  

2

 
6 Эркин рыж.жер.2015 г.р. 5 пок. Боцман-Эркээни, ЧВ Яндреев И.А., Хангаласский улус, жокей-Яндреев В.И., камзол-красный, тренер-Яндреев И.А.  

55,4

  

5

 

17.15 ч     Скачка № 2.   Дистанция 2400 м    Для жеребцов 4-х лет  и ст.

Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер Время М
 

1

  

Хэвенли Стид

 рыж. жер. 2010 г.р. ЧВП Плезэнтлие Перфект-Притти Даз Ит, ЧВ Румянцев Н.И., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-салатовый тренер высшей категории-Ядреев С.П.  

2.45,8

  

1
 

2

  

Салто

 гнед. жер. 2011 г.р. ЧВП Широкко-Си Роод, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Петров В.В., камзол-белый с синими полосками, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.  

2.50,7

 

  

4

 
 

3

  

Фрут Элли

 гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП Флауэр Элли-Фрутфул, ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А.  

2.50,4

  

3
4 Электрошок рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Шолохов-Элле Плате, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.  

2.48,9

  

2

 

17.30 ч     Скачка № 3.   Дистанция 1000 м    Для лошадей 4-х лет и старше

Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер, Время М
 

1

  

Неарх

 рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Халиф-Нера, , ФКС Хангалаского улуса, жокей-Михайлов А.В., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И.  

1.05,0

  

1
 

2

  

Кул Джет

 гнед. жер. 2010 г.р. ЧВП Кайтано-Джатика, ЧВ Еттянов Н.Н., Верхевилюйский улус, жокей 1 категории- Сторчеус А.В., камзол-салатовый, тренер-Неустроева А.Г.  

1.05,4

  

2-3
 

3

  

Дина Дансер

 гнед. коб. 2010 г.р. ЧВП Денбера Дансер-Инмам, ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А.  

1.09,0

  

5
 

4

  

Плазма

 гнед. коб.2012 г.р. ЧВП Лизинг-Полироль, КФХ «Атыыhыт» г. Якутск, жокей-Тимофеева Н.А., камзол-черный с желтыми полосками, тренер-Иванов К.В.  

1.05,4

  

2-3
 

5

  

Гридница

 гнед.коб. 2012 г.р. ЧВП Ту Тзе Хайтс-Граффити, СХПК «Крестях» Сунтарского улуса, жокей-Иванов К.В., камзол-синий, тренер-Иванов К.В.  

1.06,1

  

4

 

17.45 ч     Скачка № 4.   Дистанция 1200 м    Для лошадей 2014 г.р.

Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер, Время М
1 Рыжик рыж.жер.улуч. ЧВ Егоров Н.М. Мегино-Кангаласский улус, жокей-Александров И.Ю., камзол-зеленый, тренер-Александров Ю.Н. 1.36,6 3
2 Линкин Парк рыж. коб.улуч. ЧВ Янков Г.Г., Олекминский улус, жокей-Гатилов М.А., камзол-желтый, тренер-Марков П.Н. упала
3 Беллатор гнед. жер. улуч. ЧВ Янков Г.Г., Олекминский улус, жокей-Яндреев В.И., камзол-красный, тренер-Яндреев И.А. 1.33,0 1
4 Мэник сер. жер. улуч. ЧВ Петров Н.Ю. Якутск, мастер-жокей-Петров В.В., камзол-белый, тренер-Протодьяконов П.В. 1.49,7 6
5 Амира гнед.коб.улуч. Адамов В.Г. Хангаласский улус, жокей-Кандинский В.В., камзол-красный, тренер-Адамов В.Г. 1.41,5 5
6 Айхал пег. жер. улуч. Сергеев А.Н. Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-желтый, тренер-Сергеев А.Н. 1.40,0 4
 

7

  

Кустукчаана

  вор. коб. улуч. ЧВ Баишев А.А. Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А.  

1.35,6

  

2

 

18.00 ч     Скачка № 5.   Дистанция 1200 м    Для лошадей 3-х лет

Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер,  Время М
 

1

  

Архангел

 вор. жер. 2014 г.р. 5 пок. Гринго Гай-Асса, МР «Верхневилюйский улус», жокей 1 категории-Сторчеус  А.В., камзол-салатовый, тренер-Неустроева А.Г.  

1.27,4

  

5
 

2

  

Алфина

 гнед. коб. 2014 г.р. 2 пок Алмош Везер-Фирма, ЧВ Варламов В.И. Горный улус, жокей-Ларионов Р.Ф., камзол-синий рукава красные, тренер-Варламов С.И.  

1.25,8

  

4
 

3

  

Стимул

 рыж. жер. 2014 г.р. ЧВП  Алмош Везер – Сайсары Куо,  ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А.  

1.23,0

  

1
 

4

  

Милан

 гнед. жер. 2014 г.р. 5 пок. Мини Реал-Афродита, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.  

1.23,9

  

2
5 Бригантина рыж. коб. 2014 г.р. 5 пок., Бабар-Ридонна, ЧВ Семенов К.Х. Горный улус, жокей-Жирков Я.С., камзол-желтый шахмат, тренер-Жирков Я.С. 1.24,0

 

 3

 
 

6

 Борн Виннер гнед. коб. 2014 г.р. 4 пок. Франциско Гойя-Биктэри, ЧВ Портнягин И.И. Усть-Алданский улус, жокей-Кычкин Д.В., камзол-голубой с белыми полосками, тренер-Емельянов О.П.  

снят

  
 

7

  

Ника

 т. гнед. коб. 2014 г.р. 5 пок. Тракблейзер-Нарын, ЧВ Захарова Л.Н. Мегино-Кангаласский улус, жокей-Захаров Е.Е., камзол-черный, тренер-Захаров Е.Е.  

упала

  

 

18.15ч     Скачка № 6.   Дистанция 1600 м    Для лошадей 4-х лет и ст.

  Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер, Время М
1 Ойор Хара вор. мер 2011 г.р. як. пор. ЧВ Назаров А.А., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-салатовый, тренер высшей категории-Ядреев С.П. 2.15,2 2
2 Туман сер.мер. 2010 г.р. як.пор. ЧВ Неустроев Д.Р., Чурапчинский улус, жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С. 2.13,9 1
3 Элээмэ пег. мер. 2013 г.р як. пор. ЧВ Беляев Н.Н. Чурапчинский улус, жокей-Петров А.Д., камзол-синий со звездочками, тренер-Осипов Д.С. 2.28,3 3

 

18.30 ч     Скачка № 7.   Дистанция 1600 м    Для лошадей 4-х лет и ст.

        Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер, Время М
 

1

  

Альтер

 карак. жер. 2012 г.р. ЧВП Террестриал-Альтер Эго, ЧВ Кривошапкин Е.П., Томпонский улус, жокей-Гатилов М.А, камзол-желтый, тренер-Кривошапкин Е.П.  

1.46,9

  

3
 

2

  

Конкистадор

 гнед. жер. 2013 г.р. ЧВП Кэпитал Экспоужер-Кьюреля, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей- Иванов К.В., камзол-синий со звездочками, тренер-Иванов К.В.  

1.46,0

  

2
 

3

  

Дилинджер

 рыж. жер. 2012 г.р. ЧВП Дилан Томас-Чикуита Линда, МО «Чурапчинский улус», жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С.  

1.48,2

  

6
 

4

  

Рашен Джой

 гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП Азамур-Семиноул Лэсс, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.  

1.45,2

  

1
 

5

  

Рашен Дэй

 т.гнед. жер. 2009 г.р. ЧВП Харленз Холидэй-Сильвер Чанс, ФКС Хангаласского улуса, жокей-Михайлов А.В., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И.  

1.47,2

  

4
 

6

  

Маджестик

 гнед.жер. 2009 г.р. ЧВП Эй Ти Кинсон-Эпика, МР «Верхневилюйский улус», жокей 1 категории-Сторчеус А.В., камзол-салатовый, тренер-Неустроева А.Г.  

1.47,3

  

5

 

18.45 ч     Скачка № 8.   Дистанция 1600 м    Для лошадей 4-х лет и ст.

Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер Время М
 

1

  

Тускул

 т. рыж. жер. 2011 г.р. ЧВП Тракблейзер-Сулусчаана, МО «Чурапчинский улус», жокей-Петров А.Д., камзол-синий со звездочками, тренер-Осипов Д.С.  

1.50,8

  

2
 

2

  

Бон Бон

 гнед. коб. 2013 г.р. 4 пок. Уин Лавьер-Беретта, СХПК «Крестях» Сунтарского улуса, жокей-Тимофеева Н.А., камзол-черный с желтыми полосками, тренер-Иванов К.В.  

сошла

  
 

3

  

Синьорита

 т.сер. коб. 2013 г.р. ЧВП Со Фа Со Гуд-Тамилай, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.  

1.50,4

  

1
4 Горец гнед. жер. 2013 г.р. 2 пок. Авангард-Фирма, ЧВ Варламов В.И. Горный улус, жокей-Ларионов Р.Ф., камзол-синий рукава красные, тренер-Варламов С.И.  

1.53,6

  

3
5 Голден Граф гнед. жер. 2013 г.р. ЧВП Гринго Гай-Фанария, МР «Верхневилюйский улус», жокей 1 категории-Сторчеус А.В., камзол-салатовый, тренер-Неустроева А.Г.  

1.54,1

  

4

 

19.00 ч     Скачка № 9.   Дистанция 1600 м    Для лошадей 4-х лет и ст.

Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер, Время М
 

1

  

Байтал

 рыж. жер. 2013 г.р. ЧВП Бараммат-Аяда, ЧВ Оконешников Н.И., Чурапчинский улус, жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С.  

1.56,8

  

2
 

2

  

Самурай

 рыж. жер. 2013 г.р. 4 пок .Авангард-Туймаада, ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Мухаметов В.Н., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А.  

1.57,4

  

3
 

3

  

Крэк

 гнед. жер. 2013 г.р. 5 пок. Тракблейзер-Афродита, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей-Петров В.В., камзол-белый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.  

1.53,4

  

1
 

4

  

Муручээнэ

 т. рыж. коб. 2013 г.р. 4 пок. Палермо-Надежда, ЧВ Портнягин И.И. Усть-Алданский улус, жокей—Кычкин Д.В., камзол-голубой с белыми полосками, тренер-Емельянов О.П.  

снята

  

                  

19.15 ч     Скачка № 10.   Дистанция 3200 м    Для лошадей 4-х лет и ст.

Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер, Время М
 

1

  

Хаар Стар

 гнед. мер. 2012 г.р. улуч., ЧВ ИП КФХ «Варламов Э.М.» Хангаласский улус,в аренде у Янкова Г.Г., жокей-Ларионов Р.Ф., камзол-синий рукава красные, тренер-Варламов С.И.  

4.21,0

  

1
2 Мэник рыж.мер. 2012 г.р. улуч. ЧВ Тимофеев В.В. Амгинский улус, жокей-Иванов В.В., камзол-белый, тренер-Громов Н.Н. 4.33,6 4
3 Быйан сер. мер. 2011 г.р. улуч. ООО «Давидофф» Амгинский улус, жокей-Куличкин А.А., камзол-красный с желтым полосками, тренер высшей категории-Баишев А.А.  

4.27,1

  

2
4 Пьер рыж.жер. 2009 г.р.улуч. КФХ «Атыыhыт» г. Якутск, жокей-Иванов К.В., камзол-синий с звездочками, тренер-Иванов К.В 4.38,4 5
5 Ветерок вор. мер. 2012 г.р. улуч. ЧВ Егоров М.М. Мегино-Кангаласский улус, жокей-Александров И.Ю., камзол-зеленый, тренер-Александров Ю.Н. 5.24,4 6
6 Король савр. мер. 2011 г.р. улуч, ЧВ Сергеев А.Н., Мегино-Кангаласский улус, жокей-_____________, камзол-________, тренер-Сергеев А.Н. 4.28,1 3

 

19.30 ч     Скачка № 11.   Дистанция 2000 м    Для лошадей 4-х лет и ст.

                            Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер, Время М
 

1

  

Грозный Тор

 гнед. жер. 2013 г.р. ЧВП Сосайтис Чайрмэн-Трейд Фэир, МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.  

2.22,6

  

3
2 Турбо Дансер рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Турбо Сторм-Дансинг Прателла, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей-Иванов К.В., камзол-синий со звездочками, тренер-Иванов К.В.  

2.21,8

  

2
 

3

  

Риттер Кит

 гнед.жер. 2012 г.р.ЧВП Ринтенз Джой-Рулд Бай Руби, ЧВ Румянцев Н.И., Ядреев С.П., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-салатовый, тренер высшей категории-Ядреев С.П.  

2.19.8

  

1

За этот сезон ипподром принял вторые скачки. Глядя оживленно поддерживающую публику на трибунах так и хочется, чтобы сезон скачек был круглогодичным. Настолько ощущалась энергетика,  мощь единения и ожидания победы. К сожалению, условия нашего Северного края не позволяют получать остроту подобного настроения круглый год. Потому в мотивационном плане якутские скачки – это больше идеологические мероприятия, не преследующие высокодоходность.  Отрадно, что в ипподроме в прошлом году силами стройотрядов обновили ограждения, отремонтированы трибуны. Ввиду того, что желающих участников в этом году много, силами Академии установлены вспомогательные помещения для содержания скакунов. Благодаря эффективному взаимодействию Федерации конного спорта и Якутской ГСХА каждый сезон старт-машины слаженно работают как на ипподроме Академии, так и на ипподроме в местности «Үс Хатыҥ».

 

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Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА
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