СК Якутии расследует смерть экс-главы от отравления

Следственным отделом по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту смерти 10 июля 2018 года мужчины, 1943 г.р. и доставления в медучреждение его супруги, 1965 г.р.

Как установлено проверкой, за несколько дней до случившегося мужчина во время рыбалки выловил рыбу семейства осетровых и засолил ее.

Через пять дней супруги употребили продукт в пищу, после чего почувствовали недомогание.

По дороге в медучреждение мужчина скончался.

Его супруга была доставлена в Олекминскую ЦРБ, где находится в настоящее время в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Проведенным судебно-медицинским исследованием предварительно установлено, что мужчина скончался вследствие острой сердечной недостаточности. Состояние его супруги вызвано пищевым отравлением.

В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также проводят работу по выявлению наличия, либо отсутствия причинно-следственной связи между употреблением рыбы в пищу и смертью мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.