СК назвал предположительную причину пожара, в котором погибли дети

20 ноября в результате пожара в Якутске погибли несовершеннолетние брат с сестрой.

«Установлено, что возгорание началось с общей комнаты, предположительно, в результате неосторожного обращения детей с огнем», — сообщило в среду СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Сообщение о пожаре поступило в следственные органы СК России в 18 ч. 20 м. 20 ноября 2018 года. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников МВД и Следственного комитета.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что жертвами пожара стали брат с сестрой, 2006 и 2013 г.р., соответственно, которые находились дома одни.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Пожар произошел в квартире жилого дома №25/6, расположенного по улице Каландаришвили г. Якутска.