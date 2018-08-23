«Сияние Азии» Миры Аргуновой

С 24 августа по 15 сентября в трех профессиональных выставочных залах арт-галереи «Үргэл» (Лермонтова, 35/1) открывается третья персональная выставка молодого художника Миры Аргуновой «Сияние Азии». На выставке будет представлено более сотни картин и этюдов молодого живописца, находящегося в начале своего творческого пути, написанных в течение одного года. Все картины Миры написаны маслом с натуры в классической манере академического реализма.

Мира Аргунова – студентка третьего курса Арктического государственного института культуры и искусств, где получает второе высшее образование по специальности «Станковая живопись» в мастерской заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия), доцента кафедры живописи и графики Марианны Михайловны Лукиной. Ранее она получила красный диплом по специальности «Учитель английского языка», а затем окончила аспирантуру при Институте зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова под руководством профессора М.М. Фомина.

Мира рисует с раннего детства. В 13 лет она сделала свои первые иллюстрации для издательства «Бичик». На сегодня с иллюстрациями Миры Аргуновой вышло 17 книг, последние из которых были выполнены при помощи компьютерной графики, которой художник занимается уже 7 лет. Однако, главная страсть Миры — академическая живопись.

В своем творчестве молодой художник обращается к жанрам натюрморта, портрета, пейзажа и тематической картины, всегда опираясь на работу с натуры — это главный творческий принцип Миры. В течение года Мира пересекла тысячи километров и провела сотни часов за мольбертом, чтобы написать полторы сотни картин и этюдов, лучшие сто из которых будут представлены вниманию зрителя.

Поднимаясь на горные вершины, спускаясь к самой кромке рек и морей, балансируя на крутых горных склонах — на ветру, под солнцем и дождем, живописец написала около сотни пейзажей с видами, находящимися в тысячах километров друг от друга: горы Алтая и Кипра, берега Средиземного и Южно-Китайского морей, мотивы городов Гонконга, Горно-Алтайска и Якутска, реки, леса и алаасы родной Якутии.

Десятки портретов людей, живущих в разных краях планеты, привели Миру к началу ее долгого творческого проекта «Живое достояние Родины», в рамках которого на сегодня к ее третьей персональной выставке написаны с натуры портреты известного поэта, публициста и рэп-исполнителя Егора Васильева — Jeedda, своего учителя, выдающегося маэстро живописи Марианны Лукиной, яркой исполнительницы этно-песен, хомусистки и поэтессы Надежды Варламовой и молодого талантливого режиссера Егора Пенькова.

Поделиться со зрителем красотой окружающего мира, светом, исходящим от людей, живущих в нем, сохранить для истории бесценное – в этом видит молодой художник свою миссию. Свою первую персональную выставку Мира Аргунова назвала «Созерцание», подчеркивая восхищение и любование быстро меняющимся ликом природы. Выставка, которую Мира сегодня представляет на суд зрителей, называется «Сияние Азии», что само по себе говорит о расширении кругозора художника, побывавшего в течение одного года в разных уголках азиатского континента. Некоторые произведения сопровождают стихи собственного сочинения, восполняя чувства, полностью не высказанные на палитре художника.