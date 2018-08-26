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Ситуация с загрязнением рек в Якутии: срочное сообщение для местного населения от властей

По факту загрязнения водных объектов в Мирнинском районе Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) приняты оперативные меры. С 20 августа ежедневно проводятся рейдовые обследования рек Ирелях, Малая Ботуобуя, Вилюй на территории Мирнинского района и вилюйской группы улусов. Организован ежедневный лабораторный контроль качества водных объектов, в том числе в черте населенных пунктов Крестях, Сунтар, Нюрба, Верхневилюйск, Вилюйск. В городах Якутск и Мирный проведены совещания с участием представителей надзорных органов, АК «АЛРОСА», муниципальных образований.

20 августа в ходе рейдового обследования акватории водных объектов рек Ирелях и Малая Ботуобуя. установлен факт загрязнения водных объектов в результате прорыва дамб дражных котлованов месторождения Иреляхская россыпь. По информации Гидрометцентра, представленной АК «АЛРОСА» 17 августа за сутки выпало 160% месячной нормы осадков – 82 мм., что, по мнению компании, и послужило причиной прорыва дамб.

24 августа и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев в г. Мирный провел рабочее совещание по вопросу ликвидации последствий прорыва дамб дражных котлованов на р. Ирелях.

Как было отмечено в ходе совещания, компанией утвержден План организационно-технических мероприятий по восстановлению дамб дражных котлованов месторождения Иреляхская россыпь Мирнинского ГОК с целью недопущения загрязнения водных объектов. По итогам совещания АК «АЛРОСА» было поручено в кратчайшие сроки восстановить дамбу дражных котлованов на р. Ирелях, обеспечить водоочистными станциями все населенные пункты Сунтарского улуса, Управлению Роспотребнадзора по РС(Я) – усилить мониторинг за качеством питьевого водоснабжения в населенных пунктах, расположенных в бассейне р. Вилюй.

25 августа рабочая группа Минэкологии РС(Я) при участии специалистов АК “АЛРОСА” продолжила обследование водных объектов в зоне влияния дражных полигонов на реке Ирелях и рек Малая Ботуобуя и Вилюй. Осмотрены дражные котлованы, место работ по восстановлению дамб, нижняя дамба дражных котлованов, через которую сточные воды с 18 августа поступали в реки Ирелях и Малая Ботуобуя, а также акватория реки Ирелях от нижней дамбы дражных полигонов до устья.

Зафиксировано загрязнение реки Ирелях ниже драг, но в результате работ по восстановлению дамбы №7, временно снижен объем воды в реке Ирелях в нижнем течении. По этой причине на момент осмотра 25 августа, загрязненная вода реки Ирелях не поступала в реку Малая Ботуобуя. По результатам визуального осмотра зафиксировано отсутствие стока загрязненной воды реки Ирелях в реку малая Ботуобуя.

По результатам лабораторных исследований установлен факт загрязнения устьевой части реки Малая Ботуобуя, воды реки Вилюй ниже устья реки Малая Ботуобуя взвешенными веществами, ионами металлов (железо, медь, марганец).

Специалистами Минэкологии Якутии 25 августа отобраны пробы воды на всех участках обследования. Пробы доставлены в г. Якутск для проведения лабораторных исследований.

По факту загрязнения водных объектов р. Ирелях, р. Малая Ботуобия Мирнинским комитетом охраны природы проводится административное расследование. Материалы дела будут направлены в Управление Росприроднадзора по РС(Я). По информации компании, в ходе проведения работ по восстановлению дамб дражных полигонов загрязнение рек в ближайшее время прекратить не представляется возможным.

27 августа Мирнинским комитетом охраны природы запланировано проведение гидрологических исследований с привлечением специалистов Гидрометцентра на загрязненных участках рек Ирелях и Малая Ботуобия. А также Якутским филиалом ФГБНУ «Госрыбцентр» планируются выездные работы по определению ущерба водным биоресурсам и среде их обитания.

Минэкологии Якутии просит жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского улусов воздержаться от использования воды р. Вилюй, из-за прохождения загрязненной воды до особого распоряжения.

Источник: https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2935413
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